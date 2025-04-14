За ночь сбили 52 БПЛА над российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 33 беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще десять БПЛА сбито над Орловской областью, по три — над Курской и Тульской, два — над Калужской, еще один — над Белгородской областью.

В Белгородской области в результате атаки ВСУ на хутор Бочанка пострадала мирная жительница, ее госпитализировали с осколочными ранениями правой руки. В Тульской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА, губернатор Дмитрий Миляев сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. В Брянской области также обошлось без последствий на земле, заявил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов атаки пока не комментировали.