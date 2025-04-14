Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ВСУ на хутор Бочанка Волоконовского района. В результате сбросов взрывных устройств на частную территорию, пострадала мирная жительница, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Женщину со множественными осколочными ранениями правой руки вывезли и передали скорой помощи бойцы самообороны. Сейчас женщину доставляют в Валуйскую центральную районную больницу. По словам губернатора, в результате атаки, частично разрушен частный дом и полностью уничтожен огнём легковой автомобиль, который стоял во дворе.

Сейчас угроза атаки БПЛА продолжает действовать и в Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о работе ПВО на территории.