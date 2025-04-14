МЧС на Колыме экстренно предупредила о лавинной опасности

Пожарно-спасательный центр Магаданской области со ссылкой на Колымское управление гидрометеослужбы объявил об опасности схода снежных лавин в самом Магадане и трех округах области, следует из сообщения ГУ МЧС по региону в понедельник, 14 апреля.

Сход лавин вероятен с 16:00 понедельника до 20:00 вторника (8:00 понедельника до 12:00 вторника мск) в окрестностях Магадана, Хасынском, Омсукчанском муниципальных округах, а также на юге Тенькинского, говорится в сообщении. Отмечается, что лавины могут вызвать повреждения ЛЭП, линий связи, травмы и гибель людей, перебои работы автотранспорта.

Население спасатели попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, не подходить к горным перевалам и в лавиноопасным участкам.

Эрнест Филипповский, Хабаровск