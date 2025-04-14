Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области

Средства ПВО ночью уничтожили БПЛА в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев не уточнив, сколько беспилотников было сбито. Сообщается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Опасность атаки БПЛА в регионе ввели ночью 14 апреля в 1:43 мск.

«Все специальные службы работают на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу проявлять спокойствие»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ночью 14 апреля об атаке БПЛА также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Под удар попал хутор Бочанка Волоконовского района. Ранена мирная жительница — пострадавшую с осколочными ранениями доставляют в Валуйскую ЦРБ.