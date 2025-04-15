Ставки краткосрочной аренды на ключевых рынках России

Город Базовая стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб./сутки) Изменение (%) Март 2023 Март 2024 Март 2025 За два года За год Анапа 2,42 2,77 3,11 29 12 Волгоград 2,33 2,69 2,93 26 9 Воронеж 2,29 2,67 2,89 26 8 Геленджик 3,49 4,11 4,86 39 18 Екатеринбург 2,59 3,16 3,45 33 9 Зеленоградск 3,7 4,05 5,19 40 28 Иркутск 2,61 2,89 3,09 18 7 Казань 3,02 3,64 4,08 35 12 Калининград 2,59 3,08 3,63 40 18 Каспийск 2,46 2,72 2,9 18 7 Кисловодск 2,79 3,47 3,89 39 12 Краснодар 2,31 2,66 2,93 27 10 Красноярск 2,37 2,67 2,97 25 11 Махачкала 2,31 2,79 2,96 28 6 Москва 3,71 4,42 5,05 36 14 Нижний Новгород 2,85 3,44 3,95 39 15 Новороссийск 2,49 2,96 3,21 29 8 Новосибирск 2,54 2,96 3,17 25 7 Омск 2,1 2,41 2,73 30 13 Пермь 2,27 2,6 3 32 15 Ростов-на-Дону 2,67 3 3,16 18 5 Самара 2,32 2,67 3 29 12 Санкт-Петербург 3,18 3,63 4,12 30 13 Светлогорск 3,81 3,84 4,53 19 18 Севастополь 2,89 2,95 3,2 11 8 Сочи 3,63 3,9 4,29 18 10 Тула 2,58 3,13 3,41 32 9 Тюмень 2,34 2,66 2,82 21 6 Уфа 2,09 2,61 3 44 15 Челябинск 2,01 2,44 2,75 37 13 Ялта 3,17 3,26 3,86 22 18 Ярославль 2,6 2,75 3,15 21 15