Ставки краткосрочной аренды на ключевых рынках России

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|Город
|Базовая стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб./сутки)
|Изменение (%)
|Март 2023
|Март 2024
|Март 2025
|За два года
|За год
|Анапа
|2,42
|2,77
|3,11
|29
|12
|Волгоград
|2,33
|2,69
|2,93
|26
|9
|Воронеж
|2,29
|2,67
|2,89
|26
|8
|Геленджик
|3,49
|4,11
|4,86
|39
|18
|Екатеринбург
|2,59
|3,16
|3,45
|33
|9
|Зеленоградск
|3,7
|4,05
|5,19
|40
|28
|Иркутск
|2,61
|2,89
|3,09
|18
|7
|Казань
|3,02
|3,64
|4,08
|35
|12
|Калининград
|2,59
|3,08
|3,63
|40
|18
|Каспийск
|2,46
|2,72
|2,9
|18
|7
|Кисловодск
|2,79
|3,47
|3,89
|39
|12
|Краснодар
|2,31
|2,66
|2,93
|27
|10
|Красноярск
|2,37
|2,67
|2,97
|25
|11
|Махачкала
|2,31
|2,79
|2,96
|28
|6
|Москва
|3,71
|4,42
|5,05
|36
|14
|Нижний Новгород
|2,85
|3,44
|3,95
|39
|15
|Новороссийск
|2,49
|2,96
|3,21
|29
|8
|Новосибирск
|2,54
|2,96
|3,17
|25
|7
|Омск
|2,1
|2,41
|2,73
|30
|13
|Пермь
|2,27
|2,6
|3
|32
|15
|Ростов-на-Дону
|2,67
|3
|3,16
|18
|5
|Самара
|2,32
|2,67
|3
|29
|12
|Санкт-Петербург
|3,18
|3,63
|4,12
|30
|13
|Светлогорск
|3,81
|3,84
|4,53
|19
|18
|Севастополь
|2,89
|2,95
|3,2
|11
|8
|Сочи
|3,63
|3,9
|4,29
|18
|10
|Тула
|2,58
|3,13
|3,41
|32
|9
|Тюмень
|2,34
|2,66
|2,82
|21
|6
|Уфа
|2,09
|2,61
|3
|44
|15
|Челябинск
|2,01
|2,44
|2,75
|37
|13
|Ялта
|3,17
|3,26
|3,86
|22
|18
|Ярославль
|2,6
|2,75
|3,15
|21
|15