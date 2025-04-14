Зенитный расчет

Открывающаяся сегодня финальная серия волейбольного чемпионата России свела два клуба с одинаковым названием, но очень разным бэкграундом. «Зенит-Казань» — самая титулованная отечественная команда, которая выиграла кучу титулов, в том числе золото двух предыдущих первенств, «Зенит» петербургский — команда самая незадачливая, потому что, обладая в течение нескольких лет очень серьезными ресурсами, так и не смогла конвертировать их хотя бы в одно звание. Ее главный козырь в противостоянии с действующим чемпионом — это, видимо, выдающийся тренер Владимир Алекно, который раньше как раз работал с казанцами.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владимир Алекно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Красивую и емко описывающую основную интригу афишу для стартовавшего в воскресенье, 13 апреля, казанским матчем финальной серии до трех побед очередного чемпионата России по волейболу и придумывать не нужно. Все слишком очевидно. Его лидер, который хочет довести число завоеванных золотых наград турнира до чертовой дюжины, взяв третью подряд, будет рубиться с командой во главе с тренером, внесшим, кажется, наибольший вклад в приобретение клубом «Зенит-Казань» исключительного по волейбольным меркам статуса — примерно такого же, каким в футболе обладают, скажем, «Реал», «Барселона» и еще пара-тройка гигантов.

Владимира Алекно в России знают прежде всего как автора наиболее ценного и эффектного в ее истории волейбольного триумфа. Речь о выигрыше под его руководством национальной сборной финала лондонской Олимпиады 2012 года — после двух отданных бразильцам сетов и при развалившейся в какой-то момент игре. Но на клубном уровне Алекно добился ничуть не меньших успехов. И львиная их доля относится к его казанскому периоду.

В «Зените» Владимир Алекно очутился в 2008 году и трудился в нем более десяти лет. При нем клуб выиграл девять первенств страны и превратился в бесспорного флагмана всего европейского волейбола. В Лиге чемпионов «Зенит» с Алекно победил в общей сложности пять раз, а на отрезке с 2015 по 2018 год никому не отдавал ценнейший континентальный трофей. Такую серию в турнире с плотной конкуренцией трудно было представить.

В текущем десятилетии Владимир Алекно некоторое время отдыхал, а после окончания предыдущего сезона вдруг вернулся, возглавив клуб с очень специфическим бэкграундом. Петербургский «Зенит» чрезвычайно молод, но с момента своего создания в 2017 году всегда обладал солидными по волейбольным меркам ресурсами и отличным подбором игроков. Однако, несмотря на них, зенитовцам так пока и не удалось взять хотя бы одно более или менее ценное звание, притом что он дважды получил серебро чемпионата России и трижды выступал в финале Кубка страны — незадачливость такая же исключительная, как и статус «Зенита» казанского, который тренирует бывший подопечный и, по сути, ученик Алекно Алексей Вербов, когда-то потрясающий либеро, теперь удивительно органичный в амплуа взыскательного наставника, не упускающего мелочей.

Его команда, конечно, в это противостояние вступает, как ни крути, несомненным фаворитом. Регулярный чемпионат казанцы прошли без сбоев, в то время как петербуржцам, финишировавшим пятыми, пришлось участвовать в дополнительном раунде play-off. В очных встречах по ходу сезона превосходство чемпиона тотальное: взял верх во всех четырех. Но все же в поисках чего-то, что расклад усложняет, зацепки находятся.

Скажем, по яркости состава петербуржцы со своими звездами в расцвете сил — такими как Егор Клюка, Владислав Бабкевич, Марлон Янт, Женя Гребенников — вряд ли сильно уступают сопернику. А у соперника набор лидеров какой-то слишком ветеранский: многим — Максиму Михайлову, Сэму Деру, Майке Кристенсону, Артему Вольвичу — уже прилично за 30. И динамика у петербуржцев была такой, что намекает на готовность к подвигам: прибавили во второй половине сезона, в play-off полетели на крыльях, в трех сериях не потеряв ни сета. А противостояли им в четвертьфинале и полуфинале, между прочим, считавшиеся основными конкурентами казанского «Зенита» новосибирский «Локомотив» и белгородское «Белогорье». Владимир Алекно когда-то любил такие истории — с разгоном, пусть иногда затяжным, и выходом на пик в решающей стадии.

Алексей Доспехов