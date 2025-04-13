Украинский дрон ранил жительницу белгородского Шебекино

Во время атаки ВСУ на город Шебекино в Белгородской области FPV-дрон ранил местную жительницу — она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение правой ноги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную райбольницу — для дальнейшего лечения горожанку планируют транспортировать в городскую больницу №2 в областном центре.

Кроме того, во время взрыва дрона осколки посекли стоявший рядом автобус.

Вечером 11 апреля в селе Ольговка Кореневского района Курской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего погиб 24-летний пассажир.

Юрий Голубь