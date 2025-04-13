Взятки не признали пожертвованием

Как стало известно “Ъ”, сбор средств на приобретение бронированных автомобилей для участников СВО был назван следствием одним из эпизодов получения взяток в уголовном деле генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Управленцу инкриминируют три особо крупные взятки и покушение на получение еще одной. Защита обвиняемого представила документы и показания свидетелей, согласно которым не было самих событий преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зырянов (слева) говорит, что деньги, которые следствие считает взяткой, собирались на технику для СВО

Фото: Из личного архива фигуранта Александр Зырянов (слева) говорит, что деньги, которые следствие считает взяткой, собирались на технику для СВО

Фото: Из личного архива фигуранта

Следственное управление СКР по Новосибирской области предъявило обвинение Александру Зырянову в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и в покушении на взятку.

В соответствующем постановлении следователя говорится, что в период с 1 января по 1 апреля 2024 года глава региональной корпорации развития получил от руководства ОАО «УК "Биотехнопарк"» взятку в виде денег на общую сумму 1,5 млн руб.

«за общее покровительство по службе». Кроме того, чиновник получил 3 млн руб. за организацию строительно-монтажных работ между УК ПЛП, в котором он занимал должность председателя совета директоров (компания с госучастием), а также ООО «Технострой-НСК» и ООО «Стройтех».

Согласно обвинению в покушении на взятку (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), Александр Зырянов пытался получить незаконное вознаграждение на общую сумму 30 млн руб. от гражданина Китая Цюй Фэя за организацию силами АО УК ПЛП выполнения подрядных работ по строительству сетей для подключения воды, канализации, электричества и газа к комплексу по переработке масличных культур льна и рапса. При этом, по версии следствия, реальная стоимость работ, которые должно было произвести АО УК ПЛП, составляла 20 млн руб., а господин Зырянов якобы предложил китайцу дополнительно перевести на счет указанной компании 30 млн руб. Впоследствии из УК их якобы планировали направить чиновнику.

Александр Зырянов, как сообщал “Ъ”, находится под стражей с лета прошлого года. Вначале ему инкриминировали получение 10 млн руб.

По версии следствия, взяткодателями выступили местные предприниматели, спонсировавшие кинофестиваль «Семейные традиции», в котором участвовал звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый.

В свою очередь, адвокат фигуранта Роман Кандауров сообщил “Ъ”, что господин Зырянов вину не признавал ни тогда, ни тем более сейчас. По словам защитника, в начале 2024 года предприниматели Новосибирска собрали средства для покупки бронированных «Газелей», в которых на тот момент остро нуждались бойцы СВО. Сбором занимались Александр Зырянов и председатель Новосибирского отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Игорь Салов.

«Удалось найти около 3 млн руб., которых как раз хватило на покупку пяти бронеавтомобилей "Газель", которые ранее использовались в качестве инкассаторских машин, и их доставку в зону СВО. Среди этих денег были средства, которые следствие вменяет в качестве взятки»,— рассказал защитник. По его словам, в начале апреля 2024 года господа Зырянов и Салов сопроводили броневики в Донецк, где они были переданы заместителю начальника Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Герою России генерал-майору Апты Алаудинову и советнику главы ДНР генерал-майору Яну Гагину. По этому поводу на канале «Россия 24» был показан сюжет, а господин Гагин и другие лица, собиравшие средства и отправлявшие броневики, дали в рамках адвокатского опроса (имеется в распоряжении “Ъ”) показания, в которых настаивают на «абсурдности обвинения».

В свою очередь, Цюй Фэй в таком же опросе сообщил, что господин Зырянов не просил у него деньги за подключение предприятия к сетям, а всеми этими вопросами занимался генеральный директор АО УК ПЛП Александр Гоманов.

Он же представил китайскому инвестору смету на сумму 30 млн руб., которые предназначались на строительство и обустройство подключения предприятия к водоснабжению, электричеству и проч. Также Цюй Фэй сообщил в опросе, что направил в предвыборный фонд губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 20 млн руб., так как тот оказал значительную поддержку в реализации инвестиционного проекта.

Эту же информацию подтвердил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, сообщил адвокат. Однако, по его словам, ни участников поставок на СВО, ни Цюй Фэя следствие допрашивать не стало. Сейчас господин Кандауров обжалует действия новосибирского следствия у председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова.

Кстати, как о вымогательстве взяток у китайца, так и об откатах средств на кинофестивале следствие узнало от господина Гоманова, подчеркнул представитель главы корпорации развития. Александр Гоманов был первым задержан в рамках этого дела и обвинен в коррупции, однако позже начал сотрудничать со следствием, благодаря чему оказался под домашним арестом, а не в СИЗО.

Николай Сергеев