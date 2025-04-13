Глава Татарстана Рустам Минниханов занял шестое место в рейтинге глав регионов России по медиарейтингу за март 2025 года. Об этом свидетельствуют данные портала «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Татарстана занял шестое место в рейтинге глав регионов по медиарейтингу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Татарстана занял шестое место в рейтинге глав регионов по медиарейтингу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первое место в списке занимает глава Москвы Сергей Собянин с индексом. На втором месте — губернатор Московской области Андрей Воробьев, а на третьем — Александр Хинштейн из Курской области. В топ-5 также вошли губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Среди глав регионов Приволжского федерального округа раис Татарстана занял первое место. Самое заметное перемещение в рейтинге глав ПФО отмечено у главы Чувашии Олега Николаева, он поднялся на 5 мест в топе и занял среди 7-е место.

Влас Северин