Глава МИД Ирака оценил отношения с новыми сирийскими властями

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что иракские власти находятся в хорошем контакте с новой сирийской администрацией. Об этом господин Хусейн заявил корреспонденту «Ъ» на полях Анталийского дипломатического форума, который проходит в Турции 11–13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

«Мы находимся в хорошем контакте друг с другом»,— заверил глава иракского МИДа.

«Мы находимся в контакте с новой администрацией в Дамаске. Я встречался со своим коллегой много раз во многих столицах по всему миру,— отметил господин Хусейн.— Но он приезжал по моему приглашению в Багдад, где у нас была действительно хорошая дискуссия».

На вопрос, какие аспекты сейчас являются приоритетными в рамках диалога с Дамаском, глава МИД Ирака заявил, что в первую очередь это ситуация со стабильностью в Сирии и возможные последствия для Ирака.

В марте глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани посетил Багдад по приглашению своего иракского коллеги. Стороны обсуждали вопросы безопасности и стабильности в Сирии и регионе, а также борьбу с Исламским государством (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России).

Анастасия Домбицкая