Путин: космическая отрасль должна стать локомотивом экономики России

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли. Глава государства пожелал сотрудникам успешной реализации всех намеченных планов в данной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы искренне гордимся прославленной плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов»,— передает слова господина Путина пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что российская ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста экономики и обеспечения технологического суверенитета страны. «Освоение Вселенной, использование космических систем — сфера высочайшей глобальной конкуренции. И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед»,— сказал президент.

Глава государства отметил заслуги работников ракетно-космического комплекса в укреплении научного потенциала, в создании новых образцов техники, а также в разработке оборонных программ, которые используются Россией в том числе при проведении специальной военной операции.