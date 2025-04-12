Новым куратором безопасности в Пермском округе стал бывший полковник полиции

Новым замглавы Пермского муниципального округа назначен Александр Ворончихин, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации округа. Он занял ставку заместителя, которая была вакантной после ухода в 2024 году Андрея Чернятьева, утвержденного главой Мотовилихинского района Перми и курировавшего силовые органы и вопросы безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ворончихин

Фото: администрация Перми Александр Ворончихин

Фото: администрация Перми

Господин Ворончихин также будет курировать эти вопросы. С 2018 по 2023 год он возглавлял контрольный департамент администрации Перми, то есть в период работы недавно утвержденной главой Пермского округа Ольги Андриановой, которая в то время трудилась замглавы Перми.

До муниципальной службы господин Ворончихин работал в ГУ МВД по Пермскому краю, имеет звание полковника полиции. Занимал должность заместителя начальника части — начальника отдела по ОРД (оперативно-разыскная деятельность) и ОГЗ (организация государственной защиты), осуществлял организацию оперативно-разыскной деятельности, направленной на выявление и пресечение преступлений, профилактику и противодействие коррупции в системе органов внутренних дел, организацию государственной защиты сотрудников органов внутренних дел.