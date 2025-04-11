L’Oreal заехал в центр

Французский бренд парфюмерии и косметики L’Oreal переехал в бизнес-центр «АФИ Галерея» в центре Москвы. Ритейлер займет там 6,4 тыс. кв. м площадей, в прошлом бизнес-центре «Голутвинская слобода» компания арендовала около 8,5 тыс. кв. м. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 650–700 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «АФИ Галерея»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бизнес-центр «АФИ Галерея»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что французский ритейлер парфюмерии и косметики L’Oreal арендовал 6,4 тыс. кв. м (835 рабочих мест) сервисных площадей в бизнес-центре «АФИ Галерея» у Белорусского вокзала в центре Москвы, «Ъ» сообщили четыре источника на рынке недвижимости. В AFI Development (собственник комплекса) и консалтинговой компании Ricci, выступившей консультантом сделки, отказались от комментариев. В L’Oreal не ответили на запрос «Ъ».

По оценке руководителя офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксении Харкевич, сумма сделки могла составить 650 млн руб. По подсчетам гендиректора консалтинговой компании Remain Дмитрия Клапша, ритейлер мог заплатить 700 млн руб. за аренду площадей в AFI Flex, включая все сервисы.

Ранее французский ритейлер арендовал около 8,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Голутвинская слобода», отмечает Ксения Харкевич.

AFI Development занимается строительством жилых и коммерческих объектов. В портфеле компании торгцентр «Афимолл Сити» в «Москва-Сити», бизнес-центр AFI Square в центре Москвы, санаторий «Плаза Спа» в Кисловодске и пр. Текущий объем строительства — 108 тыс. кв. м, следует из данных «Наш.Дом.РФ». По данным Forbes, в 2024 году доход холдинга от сдачи объектов в аренду вырос на 26% год к году, до $120 млн.

L’Oreal — французская компания по производству парфюмерии и косметики, ее головной офис находится в пригороде Парижа, коммуне Клиши-ла-Гаренн. По словам Дмитрия Клапша, компания не покидала российский рынок, а просто на время приостановила деятельность и инвестиции. Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова отмечает, что у L’Oreal есть локализованное производство в России, в Калужской области, которое производит средства под брендами L’Oreal Paris и Garnier.

По данным СПАРК, выручка АО «Л’Ореаль» составила 63,8 млрд руб. в 2023 году и 68 млрд руб. в 2024 году. Чистая прибыль, в 2022 году увеличившаяся на 45%, до 10,6 млрд руб., в 2023 году снизилась до 6,2 млрд руб., а в 2024-м снова возросла — до 8,7 млрд руб.

Выбор ритейлера именно в пользу аренды сервисного офиса продиктован его стремлением быстро и с минимальными усилиями переехать в современное и комфортное пространство, считает партнер консалтинговой компании NF Group Мария Зимина. С учетом низкой вакантности на офисном рынке Москвы (4,4%), коворкинг — это почти единственное решение для компании, которая планирует расширить свой бизнес, говорит заместитель коммерческого директора Business Club Степан Зайцев.

София Мешкова, Виктория Колганова