У обвиняемого в торговле людьми экс-главы Abercrombie выявили деменцию

Бывший глава Abercrombie & Fitch Майк Джеффрис страдает деменцией и не может предстать перед судом по обвинению в преступлениях на сексуальной почве. Соответствующее заявление было сделано адвокатами Джеффриса, сообщает The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывшего генерального директора американской розничной сети по продаже одежды арестовали в октябре прошлого года. Тогда сообщалось, что Джеффриc с сообщниками вербовали мужчин, которые хотели сделать карьеру в модельном бизнесе, а затем на вечеринках давали мужчинам наркотики, алкоголь и виагру, чтобы принудить их к сексуальным действиям. Обвинение насчитало несколько десятков таких случаев в период с 2008 по 2015 год.

Адвокаты Джеффриса еще в декабре заявили, что их 80-летний клиент страдает от деменции. В заявлении, поданном в суд стороной защиты, говорится, что их клиент прошел многочисленные обследования в последние месяцы, которые подтвердили у него болезнь Альцгеймера и другие когнитивные расстройства, требующие круглосуточного ухода. В заявлении также содержится просьба к судье поместить Джеффриса в больницу на четыре месяца, чтобы понаблюдать за тем, восстановит ли он дееспособность. Прокуратура, по словам адвокатов, не против этого.

Кирилл Сарханянц