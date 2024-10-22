Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CNN: экс-гендиректор Abercrombie & Fitch арестован по обвинению в торговле людьми

Бывшего генерального директора американской розничной сети по продаже одежды Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса арестовали в США по обвинению в причастности к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их данным, кроме Майкла Джеффриса были арестованы еще два человека, причастных к делу.

Майкл Джеффрис, 2012 год

Майкл Джеффрис, 2012 год

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Майкл Джеффрис, 2012 год

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Как сообщает CNN, Майкл Джеффриc с сообщниками вербовали мужчин, которые хотели сделать карьеру в модельном бизнесе, для сексуальной эксплуатации. Также сообщается, что на вечеринках они давали мужчинам наркотики, алкоголь и виагру, чтобы принудить их к сексуальным действиям. По данным CNN, речь идет о нескольких десятках случаев в период с 2008 по 2015 год.

В январе сообщалось, что ФБР начало расследование в отношении Майкла Джеффриса по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве. Ранее BBC выпустила серию документальных программ и подкастов, в которых молодые люди рассказывали, что Майкл Джеффрис принуждал их к сексу. Майкл Джеффрис возглавлял Abercrombie & Fitch с 1992 по 2014 год.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...