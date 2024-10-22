CNN: экс-гендиректор Abercrombie & Fitch арестован по обвинению в торговле людьми

Бывшего генерального директора американской розничной сети по продаже одежды Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса арестовали в США по обвинению в причастности к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их данным, кроме Майкла Джеффриса были арестованы еще два человека, причастных к делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Джеффрис, 2012 год

Фото: BERTRAND GUAY / AFP Майкл Джеффрис, 2012 год

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Как сообщает CNN, Майкл Джеффриc с сообщниками вербовали мужчин, которые хотели сделать карьеру в модельном бизнесе, для сексуальной эксплуатации. Также сообщается, что на вечеринках они давали мужчинам наркотики, алкоголь и виагру, чтобы принудить их к сексуальным действиям. По данным CNN, речь идет о нескольких десятках случаев в период с 2008 по 2015 год.

В январе сообщалось, что ФБР начало расследование в отношении Майкла Джеффриса по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве. Ранее BBC выпустила серию документальных программ и подкастов, в которых молодые люди рассказывали, что Майкл Джеффрис принуждал их к сексу. Майкл Джеффрис возглавлял Abercrombie & Fitch с 1992 по 2014 год.

Яна Рождественская