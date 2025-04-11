В Краснодаре трамваи украсили к 100-летию «Комсомольской правды»

В Краснодаре на линию вышли два трамвая, украшенные символикой «Комсомольской правды», приуроченные к 100-летнему юбилею издания. Трамваи были брендированы в Западном и Восточном депо и теперь будут курсировать по маршрутам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, передает «"КП"-Кубань».

В мае газета отметит вековой юбилей, первый выпуск «КП» вышел 24 мая 1925 года. В подарок к юбилею трамвайно-троллейбусное управление города предложило пассажирам на мониторах в салонах ролики «Комсомольской правды», которые будут демонстрироваться до конца июля. Трамваи с символикой газеты будут курсировать по самым длинным маршрутам города и менять номера.

Вячеслав Рыжков