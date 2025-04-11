Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие события войдут в программу празднования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Центра визуальной культуры Beton Ольга Мичи (слева) и историк фотографии, арт-директор Центра визуальной культуры Beton Алексей Логинов

Фото: Beton CVC Основатель Центра визуальной культуры Beton Ольга Мичи (слева) и историк фотографии, арт-директор Центра визуальной культуры Beton Алексей Логинов

Фото: Beton CVC

Три года исполняется Центру визуальной культуры Beton. Помнится, когда я заходил на первые выставки, которые уютно, надо сказать, располагаются в двух экспозиционных залах на Якиманской набережной, аккурат напротив памятника Петру, у меня возникали к устроителям вопросы об актуальности проекта и его перспективах. Они широко выставляли и отечественную фотоисторию, и зарубежные работы современных фотохудожников. А мне по моей просьбе показывали свою действительно уникальную коллекцию редких русских дагерротипов.

Алексей Логинов, арт-директор Центра визуальной культуры, историк фотографии, коллекционер: «Мы, конечно, ни минуты не жалели, что вообще открыли площадку, потому что за эти три года смогли сделать очень много. Мы собрали уникальнейшую коллекцию отечественной фотографии, сделали очень большое количество выставок, начали снимать документальный фильм в области фотоискусства, нам удалось запустить издательскую программу. Сейчас идем к масштабной выставке фотографии от дагерротипа до искусственного интеллекта в санкт-петербургском "Манеже" в июле этого года».

Трехлетие празднуется широко: в кинотеатре «Художественный» проходят премьерные показы двух документальных фильмов, в создании который центр Beton принимал участие, а Логинов выступил главным редактором обеих картин. Кино, безусловно, фестивальное, думаю, что о нем мы еще не раз услышим. «Враг номер три» — о мастере политических фотомонтажей, художнике Александре Житомирском, который стал личным врагом главного гитлеровского пропагандиста Йозефа Геббельса. В фильме «Черкашины. Перформанс перестройки» перед нами проносится эпоха начала 1990-х, и прямо на фоне тех обрушительных исторических будней художники устраивают перформанс на станции метро «Площадь Революции».

Кстати, загляните в галерею, там открыта выставка «От документа к символу», — 100 лет русской и советской военной фотографии; от 1850-го до 1950-го годов.

Дмитрий Буткевич