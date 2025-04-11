Люксовые бренды прониклись обстановкой

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, на какие предметы мебели от бренда можно обратить внимание на неделе дизайна в Милане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton на неделе дизайна в Милане представил новую коллекцию товаров для дома. Это не отдельные элементы интерьера, как бывало ранее (невозможно не вспомнить легендарный чемодан-кровать), а целая линейка из пяти категорий: Objets Nomades (объекты-кочевники), новая коллекция мебели и освещения Signature, предметы декора и текстиль, детали сервировки стола и настольные игры.

Некоторые предметы можно изучить онлайн, и, стоит сказать, выглядят они притягательно. Мягкий диван и кресла с плавными линиями, по-восточному низкой посадкой и обивкой молочного оттенка. Настольная лампа в кожаном каркасе, напоминающая бинокль путешественника, керамика с приятным глазу орнаментом. Такая аллюзия к модернизму 1960-70-х годов. Французский модный дом подчеркивает эту связь, вдохновляясь работами итальянского графического дизайнера Фортунато Деперо и чертежами французского архитектора и дизайнера Шарлотты Перриан.

Цены не названы, но есть примеры предыдущих Objets Nomades с сайта. Стул с металлическим каркасом и кожаными сиденьем и спинкой стоит €10 тыс., кофейный столик со стеклянной столешницей и фигурным основанием «Серпантин» — €25,5 тыс., высокая кружка с узором — €160. Руководство Louis Vuitton заявляет, что бренд не просто продает исключительные вещи, но является частью образа жизни людей. Компания хочет находиться в более тесном контакте со своими клиентами и поддерживать разные способы общения. Один из них — явно запуск первого в мире магазина товаров для дома от Louis Vuitton в Милане.

Что все это значит? На фоне ощутимых проблем на всем рынке люкса бренды ищут возможности диверсифицировать бизнес и заинтересовать своих клиентов с самым высоким платежным потенциалом. Есть подозрение, что и другие компании обновят линейки. Например, Prada, вдохновившись мебельным прошлым своего нового актива Versace.

Яна Лубнина