Бывший премьер-министр Эстонии выкупил у петербургских владельцев порт Силламяэ

Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи стал новым владельцем частного порта Силламяэ — ближайшего к российской границе и второго по грузообороту порта республики. Предприниматель и экс-политик приобрел его у петербургских бизнесменов Евгения Малова и Глеба Каткова, владевших по 50% долей актива. Об этом со ссылкой на эстонские СМИ сообщает РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Сумма сделки не уточняется, однако сам господин Вяхи заявил, что финансировал ее за счет кредита. При этом бизнесмен пока не видит возможности для налаживания через порт транзита, а будущее Силламяэ как логистического предприятия «представляется ему неопределенным».

«Российские партнеры выкупать порт не захотели, это сделали мы, теперь мы единоличные его собственники. <…> Владельцами на 100% процентов стало предприятие Silmet Grupp, Тийт Вяхи и инвестиционное предприятие семьи Тийта Вяхи»,— цитирует экс-премьера издание.

Частный порт Силламяэ был открыт для международной навигации в октябре 2005 года. Инфраструктурный объект площадью 750 га использовался в качестве транзитного узла для отправки грузов на запад и восток. В начале 2000 годов порт развивали Тийт Вяхи и российские предприниматели Евгений Малов и Андрей Катков — отец Глеба Каткова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что производитель стройматериалов из Эстонии — компания Betoneks списала со своего баланса российскую дочернюю компанию ООО «Бетонекс Санкт-Петербург». При этом в сообщении уточнялось, что списание российского актива с баланса эстонской компании не означает полного разрыва связей, поскольку юридически Betoneks продолжает оставаться основным владельцем своей «дочки» и по-прежнему несет за нее ответственность.

Андрей Цедрик