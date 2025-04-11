В Татарстане мужчина повторно сел за руль пьяным и лишился Mercedes-Benz Vito

В Бавлах городской суд конфисковал в доход государства у 34-летнего мужчины автомобиль Mercedes-Benz Vito за повторную езду в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане у мужчины конфисковали авто за повторную езду в нетрезвом виде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане у мужчины конфисковали авто за повторную езду в нетрезвом виде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 19 декабря 2024 года мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и поехал к родственникам в Башкортостан. В районе села Алексеевка его остановили сотрудники Госавтоинспекции, но он отказался от медицинского освидетельствования. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость).

Помимо конфискации автомобиля, суд назначил мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и лишил его права управлять транспортными средствами на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Артём Дергунов