Белоусов: войска получат в этом году на порядок больше боевых роботов

В Минобороны под руководством Андрея Белоусова прошла конференция по вопросам использования роботов в войсках. Министр рассказал, что в 2025 году армия получит на порядок больше наземных роботов, чем в прошлом. Тогда в вооруженные силы поступило несколько сотен машин.

«В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла»,— рассказал Андрей Белоусов на конференции по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов (цитата по Telegram-каналу Минобороны РФ).

Господин Белоусов рассказал, что в каждой группировке войск уже налажено свое производство наземных роботов. «Необходимо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью»,— отметил глава Минобороны.

Министр поставил задачу наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач.

Наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша» создали в «Ростехе» в июне 2024 года. Его грузоподъемность составляет 150 кг, комплекс может доставлять провизию, боеприпасы, топливо и эвакуировать раненых. Также робот может применяться для поражения противника, преодоления и разминирования заграждений и минирования местности.