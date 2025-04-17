Исток здоровья

Технология интернета медицинских вещей становится важным элементом российской системы здравоохранения. Шагом к этому стало включение в реестр отечественного ПО Минцифры платформы удаленного мониторинга за состоянием здоровья IoMT.Istok, разработанной холдингом «Росэл». Это решение уже объединяет объективные данные о здоровье более 31 тыс. россиян, а к 2030 году охват будет увеличен до 30 млн пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Интернет вещей (IoT, от англ. «Internet of Things»), то есть объединенные в сеть устройства, которые могут передавать данные между собой без участия человека, становится привычной технологией как в промышленности, так и в повседневной жизни. В том числе использование подобных систем можно назвать одним из ключевых трендов в здравоохранении. Использование интернета вещей в медицине (IoMT) стало возможным благодаря миниатюризации, повышению мощности и подключению к интернету диагностических устройств, а также тотальной цифровизации медицинских данных. Получая развитие во всем мире, IoMT служит ответом на такие вызовы, как старение населения и рост заболеваний — как хронических, так и вирусных. Оказываемый эффект — рост эффективности здравоохранения: его доступность и качество повышаются при сокращении издержек для государства и рисков для граждан.

Для решения этих задач в начале 2023 года по инициативе Минздрава России была разработана цифровая платформа «Персональные медицинские помощники» (ИС ПМП). Она развивается в рамках одноименного федерального проекта и предназначена для дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов. Предполагается, что применяться результаты такого наблюдения будут на всех этапах оказания медицинской помощи.

Сегодня ИС ПМП действуют в рамках экспериментального правового режима в 15 субъектах России (Астраханская, Московская, Владимирская, Рязанская, Пензенская, Самарская, Иркутская, Новосибирская, Тюменская, Магаданская области, республики Татарстан, Башкортостан, Алтай, Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), в медицинских организациях, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, а также медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации. Постепенно количество охваченных системой регионов растет.

Ядром ИС ПМП, которое, собственно, обеспечивает удаленный мониторинг состояния здоровья пациента, служит цифровой блок IoMT.Istok. Это разработка акционерного общества «Научно-производственное предприятие "Исток" им. А. И. Шокина» (холдинг «Росэл» ГК «Ростех»). Она позволяет в режиме реального времени следить за здоровьем, когда требуется постоянный контроль жизненно важных показателей.

ИС ПМП становится ядром/частью большой экосистемы, объединяющей вокруг себя:

крупных отечественных производителей медицинских изделий с функцией дистанционной передачи данных — так, на сегодняшний день IoMT.Istok принимает и обрабатывает данные с 230 тыс. медицинских изделий трех видов: тонометра, глюкометра и кардиотокографа (фетального монитора);

информационные системы медицинских организаций, включающие ведение электронной медицинской карты пациента. В настоящее время обеспечена интеграция ИС ПМП с восемью информационными системами медицинских организаций России.

Лучшие производители систем поддержки принятия врачебных решений и медицинской прогнозной аналитики уже сотрудничают с нами — так, между холдингом «Росэл» и ООО «К-Скай», лидером российского рынка в области искусственного интеллекта для здравоохранения, уже заключено Соглашение о взаимодействии.

Диагностические приборы, интегрированные в комплекс IoMT.Istok, замеряют жизненно важные показатели, полученные таким образом данные затем обрабатываются и передаются в информационные системы медицинских организаций. Как результат, врачи получают возможность удаленно следить за состоянием пациентов в реальном времени, а при необходимости оперативно корректировать терапию. Данные, передаваемые через IoMT.Istok, являются полностью обезличенными, доступ к персональным данным пациента имеет только врач. Данный подход создает безопасный канал передачи данных, исключающий утечку персональных данных, а также обеспечивающий целостность и защищенность собираемых данных дистанционного мониторинга.

В рамках проекта медицинские изделия с функцией дистанционной передачи данных выдают пациентам бесплатно, приборы передают показания врачам в том числе через мобильные приложения. В таком наблюдении за состоянием здоровья участвует уже более 31 тыс. пациентов. У каждого из них может быть несколько диагностических приборов, при этом число активных программ мониторинга ежедневно растет.

Начинался проект с мониторинга за здоровьем пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, а в декабре 2024 года был расширен на беременных женщин с различными патологиями. В планах у разработчиков и дальше наращивать перечень нозологий и жизненных ситуаций, требующих дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов, а также подключить к ИС ПМП все медицинские организации России. Собственно, полученный IoMT.Istok статус отечественного ПО как раз и позволит масштабировать проект на всю страну.

«Включение IoMT.Istok в реестр российского программного обеспечения Минцифры России — один из важнейших шагов на пути масштабирования решения на всю территорию нашей страны,— подчеркивает генеральный директор холдинга "Росэл", член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.— Также включение в реестр подтверждает отечественное происхождение платформы на всех этапах ее создания: от правообладания и вплоть до использования всех компонентов и программных модулей в составе разработанной информационной системы. А IoMT.Istok — центральное технологические решение федерального проекта "Персональные медицинские помощники" и его ядро, обеспечивающее движение данных от медицинских изделий, которые используют пациенты, до автоматизированных рабочих мест врачей в государственных информационных системах здравоохранения субъектов Российской Федерации».

К 2030 году диагностирующие устройства с функцией передачи данных должны появиться уже у более чем 30 млн россиян. Чтобы система была доступна и удобна в использовании, ИС ПМП интегрируют с порталом «Госуслуги».

В перспективе ИС ПМП окажется полезна не только с точки зрения максимально эффективного ведения пациентов. Колоссальный и актуализируемый в реальном времени массив данных о здоровье населения целой страны представит бесконечную ценность как для управления и организации здравоохранения в целом, так и для медицинских науки и производства: от фундаментальных исследований до разработки и выпуска лекарств.

Илья Арзуманов