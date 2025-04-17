Шаг в небо

Каждый запуск летательных аппаратов становится важным событием российской космонавтики и шагом к более глубокому освоению космоса. Но любому старту предшествует серьезная работа на земле. Так, МТУ «Альтаир» концерна «Автоматика» в прошлом году обеспечил успешность летных испытаний благодаря подготовке нового стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара-А5».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Росэл» Фото: пресс-служба «Росэл»

Специалисты монтажно-технологического управления «Альтаир» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») в 2024 году успешно выполнили работы по наладке важнейших систем жизнеобеспечения и работоспособности стартового комплекса ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Восточный. Был произведен монтаж наземного технологического оборудования критически важных технических систем, а также выполнены пусконаладочные работы.

Старт ракеты прошел в апреле и стал первым пуском ракеты семейства «Ангара» с «Восточного», а также шестым космическим пуском РФ с начала года и вторым в году пуском с этого космодрома.

«Ангара-А5» — трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, которая собирается из унифицированных ракетных модулей, разработанных на основе кислородно-керосиновых двигателей. Такой тип будет применяться в первую очередь для доставки на орбиту спутниковых группировок.

Ключевым отличием «Ангары-А5» от предыдущего поколения советских ракет типа «Протон» является повышенная грузоподъемность и экологичность. Космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав ракеты-носители легкого и тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности до 24,5 т на низких орбитах и до 5 т на геостационарной орбите. Для выведения полезной нагрузки могут использоваться разгонные блоки «Бриз-М», ДМ и КВТК.

Для пуска ракеты-носителя семейства «Ангара» не используется токсичное топливо на основе гептила, что снижает риски для окружающей среды в районах падения ее ступеней и вблизи космодромов.

Как поясняет генеральный директор АО «МТУ "Альтаир"» Алексей Петров, в ходе реализации важнейшего для космической отрасли страны проекта коллективом предприятия в установленные сроки проложено более 1 млн м кабельных линий, установлено порядка 1,5 тыс. наименований различного оборудования и аппаратуры, смонтированы сложнейшие металлоконструкции и системы. «Во время пуска безупречно отработали смонтированные нашими специалистами автоматическая система управления технологическим оборудованием, система гарантированного электропитания, система телевизионного наблюдения и, конечно же, мозг комплекса — автоматическая система управления подготовкой и пуском ракеты-носителя. Успешный пуск ракеты "Ангара-А5" подтвердил соответствие всех систем самым строгим требованиям»,— подчеркнул он.

«При реализации проекта некоторые проблемы создавали погодные условия, особенно в зимний период. Непредсказуемые снегопады и холода замедляли работу. Однако мы разработали эффективный план работ, который учитывал эти факторы, и использовали соответствующее оборудование, чтобы минимизировать задержки»,— говорит курирующий директор по производству—главный инженер МТУ «Альтаир» Дмитрий Лаптев. Он уверен, что для реализации подобных мероприятий командная работа — это залог успеха. По его словам, важно, чтобы каждый чувствовал свою значимость в коллективе.

«Участвуя в таких проектах, понимаешь, что пишешь новую историю русского космоса»,— говорит монтажник оборудования связи пятого разряда Антон Кабанцев. При подготовке запуска ракеты «Ангара-А5» он занимался прокладкой кабеленесущих систем, подключением, наладкой и вводом в эксплуатацию системы видеонаблюдения. Благодаря этому обеспечивался полный мониторинг всех процессов жизни ракеты на космодроме Восточный вплоть до ее старта.

В свою очередь, монтажник оборудования связи четвертого разряда Николай Андрейчук, который участвовал в подготовке, наладке и пуске всех основных узлов энергетической системы, обеспечивающей пуск ракетоносителя «Ангара-А5», сообщил, что команде часто приходилось сталкиваться со сложностями. Это были и непростые погодные условия, и новые системы монтажа. «Порой приходилось на ходу осваивать, предлагать и испытывать новые методы работы. Это был великолепный опыт. Мы вместе с нашими техническими руководителями прошли сложные высотные монтажи при серьезных морозах, выдержали сроки сдачи объекта и демонстрировали профессионализм в любых сложных ситуациях. При этом мы всегда протягивали руку помощи всем, кто работал рядом с нами над реализацией данного проекта»,— подчеркивает он.

Электромонтажник четвертого разряда Никита Пушной уверен, что успешный старт ракеты является показателем высокопрофессиональной работы команды МТУ «Альтаир». По его мнению, при подготовке важна каждая деталь. Например, грамотная укладка кабелей в шкафу управления — основа для эффективной, безопасной и долговечной работы систем управления.

На предприятии подчеркивают, что ввод космического ракетного комплекса «Ангара» в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и гарантирует нашей стране сохранение статуса великой космической державы на десятилетия вперед.

Андрей Орехов