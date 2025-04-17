Транспорт под контролем

Внедрение цифровых технологий в сфере перевозок является большим шагом к повышению эффективности и прозрачности транспортного сектора. На фоне этого все более широкое распространение будет получать применение на грузовом и пассажирском транспорте тахографов, позволяющих в режиме онлайн регистрировать данные о движении, скорости, времени работы и отдыха водителя. В компании—разработчике таких устройств «Калугаприбор» уверены, что тахограф может не только улучшить организацию движения, но и добавить комфорта водителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Беспилотные виды транспорта становятся все более распространенным явлением в мире, но все же робот еще очень нескоро полностью заменит человека за рулем. Так что сейчас более актуальными являются цифровые технологии, помогающие сделать дорожное движение предсказуемым и безопасным. Одной из таких разработок стал онлайн-тахограф, созданный АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех»). В его основе — российская электронная компонентная база с применением GSM и навигационных модулей отечественного производства.

Прибор предназначен для контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей, а также за выполнением скоростного режима на коммерческом грузовом и пассажирском транспорте. Его ключевым преимуществом является способность к автоматической передаче данных на серверы системы «Тахографический контроль» в реальном времени.

Это позволяет службам контроля и надзора оперативно отслеживать данные о маршрутах, времени работы и отдыха водителей, а также другие ключевые параметры. Таким образом, внедрение онлайн-тахографа не только облегчает процесс контроля за соблюдением законодательства, но и способствует улучшению организации автоперевозок в стране, поясняют в «Калугаприборе». Использование тахографа «Автоматика-01» способствует повышению безопасности на дорогах. За счет контроля времени вождения и отдыха водителей снижается риск усталости, что напрямую влияет на количество дорожно-транспортных происшествий.

Тахограф отличает и простота в настройке, интуитивно понятный интерфейс, что значительно упрощает его использование. Водители могут быстро ориентироваться в меню, что позволяет им сосредоточиться на вождении, а не на сложных настройках устройства. Для его калибровки и программирования не требуется компьютер или другая специальная аппаратура, все необходимые действия можно совершить с использованием смартфона или планшета по беспроводному каналу связи.

Прибор обеспечивает комфорт для водителей благодаря возможности подключения гарнитуры для использования громкой связи в кабине автомобиля, приема СМС-сообщений и телефонных звонков из запрограммированного списка абонентов, а также выполнения обратного вызова. Одним из значительных преимуществ тахографа «Автоматика-01» является возможность интеграции с другими периферийными устройствами по соответствующим интерфейсам передачи данных. Это позволяет отслеживать местоположение транспортного средства в реальном времени, что будет крайне необходимо для диспетчеров и менеджеров по логистике. Устройство предоставляет возможность анализа собранных данных. Это помогает компаниям оптимизировать маршруты, уменьшить время простоя и повысить общую эффективность работы. Данные можно использовать для составления отчетов и анализа производительности водителей.

Прибор полностью соответствует действующим требованиям законодательства, что делает его надежным инструментом для бизнеса. Это особенно важно в условиях постоянных изменений в правилах и регламентах, касающихся транспортной отрасли. Тахограф обеспечивает высокую точность измерений времени вождения и отдыха, что позволяет избежать нарушений правил и штрафов, что наверняка оценят компании, стремящиеся соблюдать законодательные нормы и стандарты безопасности.

Оформлять штрафы на основе переданной тахографом информации будет возможно благодаря тому, что все данные подтверждаются электронной подписью с карты водителя, используемой блоком СКЗИ (средство криптографической защиты информации), который осуществляет криптографическую защиту информации. Устройство шифрует данные тахографа и записывает их в собственную память.

СКЗИ монтируется в корпусе прибора в специальный технологический проем, который подлежит опломбированию. Сведения о блоке заносятся в паспорт тахографа. Если же блок СКЗИ на тахографе не установлен или не функционален, тахограф не может осуществлять запись данных в свою память и не способен осуществлять работу в установленном режиме, о чем на дисплее прибора появляются соответствующие уведомления. Для корректной работы тахографа в АО «Калугаприбор» создано бюро технической поддержки.

По словам генерального директора АО «Калугаприбор» Евгения Золотницкого, крупномасштабное производство тахографов стартует в третьем квартале 2025 года. «Уверен, что наша разработка сможет занять достойное место на рынке. Круг потенциальных заказчиков очень широк: в их числе дилеры автомобильного оборудования, профильные мастерские по дооснащению коммерческого транспорта и российские автосборочные предприятия»,— отметил он.

Тахограф, разработанный АО «Калугаприбор», имеет сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза, включен в перечень ФБУ «Росавтотранс» и полностью соответствует действующему на текущий момент законодательству, что без сомнения сделает тахограф «Автоматика-01» незаменимым инструментом в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Ирина Салова