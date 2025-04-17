Объединяй и властвуй

Создание условий для цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса России, внедрения новых технологий и платформенных решений последние несколько лет является одной из стратегических целей государства. Российские компании постепенно внедряют разработки, позволяющие автоматизировать ключевые процессы в промышленности, а также заместить импортные аналоги. Одним из шагов в этом направлении является созданный БПО «Прогресс» преобразователь протоколов, объединяющий в единую сеть оборудование с разными протоколами и интерфейсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Росэл» Фото: пресс-служба «Росэл»

БПО «Прогресс» (в составе концерна «Автоматика» входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») начало поставки индустриальных преобразователей протоколов IG-RSE собственного производства на предприятия топливно-энергетического комплекса. Устройство представляет собой многофункциональный промышленный шлюз для интеграции устаревшего оборудования в современные системы автоматизации для управления технологическими процессами. Они позволяют заместить аналогичные иностранные устройства и интегрировать в единую сеть датчики, программируемые контроллеры и другое оборудование, совместимое с самым распространенным промышленным протоколом обмена данных Modbus RTU и Modbus TCP.

История развития технологии преобразователей протоколов началась еще в 1970-х, когда появился протокол X.25, разработанный для передачи данных по телефонным линиям. Он использовался в коммерческих сетях и стал основой для многих будущих протоколов. Спустя еще десять лет началось активное развитие протоколов для локальных сетей (LAN). Одним из первых таких протоколов был Ethernet, разработанный компанией Xerox. Во второй половине 1980-х был создан протокол TCP/IP, который стал основой для современного интернета. TCP (Transmission Control Protocol) и IP (Internet Protocol) работают вместе, обеспечивая надежную передачу данных и маршрутизацию пакетов через сеть. И с тех пор эти технологии постоянно совершенствовались.

Разработку линейки промышленных преобразователей БПО «Прогресс» вело с 2020 года. Флагманским продуктом стал индустриальный преобразователь протоколов Modbus RTU/TCP IG-8RSE с восемью портами RS-485, предназначенный для объединения оборудования, использующего разные протоколы (Modbus RTU/TСP) и различные интерфейсы (RS-485/Ethernet), в единую сеть. Новые преобразователи протоколов выполнены на базе отечественного процессора «Байкал-Т1». Тестирование образцов проходило на базе объекта по разведке и разработке месторождений нефти и газа. Испытания прошли успешно, подтвердив заявленные характеристики устройства по производительности и функционалу. Затем предприятие начало серийный выпуск этого оборудования.

Как отмечают в компании, интерфейс RS-485 обеспечивает высокую устойчивость к помехам при передаче данных между устройствами на расстоянии до 1,2 тыс. м с использованием витой пары. Его использование гарантирует устойчивую работу преобразователя протоколов даже в среде, насыщенной волновыми помехами, обеспечивает высокую скорость передачи данных и возможность единовременного подключения до 32 устройств на одной линии со стандартными устройствами.

Преобразователи протоколов IG-RSE предназначены для автоматизации промышленных производств, энергетических объектов, транспорта и других отраслей, где требуется надежная передача данных между последовательными и сетевыми устройствами. Например, продукт БПО «Прогресс» позволяет создавать систему диспетчеризации для распределенных энергообъектов, организовывать связь с удаленными объектами добычи и транспортировки полезных ископаемых, обеспечивать мониторинг работы сельхозтехники и оборудования и т. п.

«Индустриальный преобразователь протоколов — это, по сути, переводчик, позволяющий объединить в единую сеть разнородное оборудование, в большом количестве использующееся на промышленных объектах. Первые подобные изделия мы выпустили в 2021 году, с тех пор усовершенствуем как программное обеспечение, так и само железо. В ближайших планах произвести улучшения аппаратной части, энергоэффективности и надежности устройств. Сегодня на рынке мы наблюдаем увеличение спроса на такие изделия и планируем нарастить объемы их производства. Работоспособность наших устройств сохраняется более 200 тыс. часов, то есть на протяжении более чем десяти лет»,— отметил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию БПО «Прогресс» Руслан Мухаметзянов.

Созданные компанией отечественные преобразователи протоколов являются прямым аналогом иностранных устройств, что позволяет бесшовно устанавливать их на замену импортного оборудования, сохраняя функциональность существующей системы.

Изделия уфимского предприятия концерна «Автоматика» отличают высокие эксплуатационные характеристики. Они могут работать в диапазоне температур от –40°C до +70°C при допустимом уровне влажности воздуха от 5% до 95%. Большое количество портов, удобное управление и возможность работы в широком температурно-климатическом диапазоне при сопоставимой цене являются конкурентными преимуществами преобразователей протоколов БПО «Прогресс».

«Ранее IG-RSE входил в Реестр телекоммуникационного оборудования Минпромторга. Но теперь законодательство изменилось, и в настоящее время мы занимаемся подготовкой документов для внесения наших преобразователей протоколов в реестр российской промышленной продукции. Это позволит использовать наши устройства в шкафах АСУ ТП на объектах критически важной инфраструктуры»,— отметил генеральный директор БПО «Прогресс» Роберт Галимов.

Ольга Матвеева