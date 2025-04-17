Самостоятельная авиация

В современном мире развитие беспилотных авиационных систем (БАС) стало одной из первостепенных потребностей как в гражданском, так и военном секторе. Дроны могут повысить эффективность деятельности в таких ключевых сферах, как сельское хозяйство, строительство, логистика и связь. Но для успешной реализации поставленных целей нужны поддержка государства и создание опорных производств. Одной из таких точек роста станет Калужская область и расположенный здесь филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, где ведутся передовые разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Сферы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) постоянно расширяются. Уже сейчас дроны используются в самых разных направлениях: от сельского хозяйства до строительного надзора, от телекоммуникаций до транспортировки грузов. Например, они существенно повышают эффективность инспекции состояния энергетических сетей (срок проверок сократился в пять раз, а риск возникновения аварий — в восемь раз), картографии и кадастра (стоимость работ снизилась в среднем на 20%), а также экологического контроля (при том же штате инспекторов выявляется вчетверо больше нарушений).

Чтобы беспилотник полетел, его надо поддержать

Аналитики прогнозируют, что к 2035 году малые высоты в стране займут 1 млн гражданских дронов, при этом 80–85% из них будут отечественного производства. На реализацию этого потенциала направлена утвержденная в 2023 году стратегия развития беспилотной авиации РФ до 2030 года. Согласно ей, до конца десятилетия создание и использование гражданских беспилотников в России станет целой новой отраслью экономики страны. Документ охватывает все аспекты развития новой индустрии, которые разделены на пять направлений. Это разработка и производство, стимулирование спроса на отечественные решения, развитие сопутствующей инфраструктуры (аэродромов, вертодромов и дронопортов), подготовка кадров и, наконец, перспективные исследования.

Более конкретные шаги по развитию этой индустрии и государственной поддержке прописаны в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который стартовал 1 января 2024 года. В его рамках запускаются предприятия, которые займутся финальной сборкой передовых БПЛА, производством материалов и комплектующих для них, разработкой программных решений. Дополнительная точка опоры для этих игроков — меры поддержки, разработанные в Минпромторге. Это льготный лизинг (3,5–8,5% годовых) и займы (до 1 млрд руб.), субсидирование НИОКР, летного часа БПЛА (до 95 тыс. руб. за один летный час) и скидок покупателям БАС (до 2 млн руб. компенсации на скидку до 40% цены), гранты на разработку конструкторской документации (до 100 млн руб.) и сертификацию (до 250 млн руб.). Наконец, развивающим отечественный сегмент БПЛА доступно профильное обучение: специально для них разработаны программы высшего, среднего и дополнительного образования.

Еще одним шагом по поддержке отрасли может стать обнуление НДС для производителей беспилотников — такое предложение, оформленное в виде законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, уже поддержали в Минфине, Минпромторге, Минтрансе, Минюсте и Минэкономразвития (в последнем — с некоторыми замечаниями). Авторы законопроекта (депутаты Госдумы от «Единой России» Надежда Школкина, Андрей Картаполов и Глеб Хор) предполагают, что нулевая ставка будет действовать не только при реализации гражданских БАС массой от 0,15 до 30 кг, но и двигателей, запчастей и комплектующих к ним.

Сделано в Калуге

Одним из центров комплексного развития гражданской беспилотной индустрии становится Калужская область. Помимо того что Калуга сама по себе известна как колыбель космонавтики, предпосылками служат сконцентрированные здесь инфраструктура, кадровый потенциал и производственная база.

Речь в том числе идет о Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана, где функционирует специальная лаборатория по разработке БАС, а также о Калужском техникуме электронных приборов (КТЭП), где обучают операторов БПЛА. Богат регион и на летно-испытательные полигоны, например аэродромы Орешково и Михеево. На руку играет наличие в Калужской области территории опережающего социально-экономического развития и множества индустриальных парков.

Наконец, в столице региона базируются активы холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех», исторически занимающиеся выпуском различного радиоэлектронного оборудования. С недавнего времени на их технологической базе «Ростех» локализует серийное производство ключевых узлов БАС, которые ранее в России не производились.

Так, в марте прошлого года запущен в серию навигационный модуль позиционирования БАС на базе мультисистемного ГНСС (Глобальная навигационная спутниковая система) приемника, высокоточного барометрического высотомера и трехосевого компаса с термокомпенсацией. А в январе налажено серийное производство перспективных навигационных модулей, которые позволяют беспилотному аппарату ориентироваться не только по спутникам, но и по наземным базовым станциям, в том числе мобильной связи, что повышает точность позиционирования беспилотного аппарата.

Прием сигналов со спутников в таком модуле обеспечивается не только интегрированной антенной, но и внешней антенной ГНСС, а за определение высоты (с точностью до 10 см) БАС отвечает миниатюрный барометр. Особое преимущество этого решения — специальное программное обеспечение отечественной разработки с высокой степенью защищенности.

Одновременно в январе пошли в серию два типа контроллеров двигателя для управления силовыми установками всех типов беспилотной техники, обеспечивающие до 850 Вт и 4 кВт длительной выходной мощности.

На финальной стадии испытаний находится полетный контроллер, который предназначен для любых типов БАС и может работать в жестких условиях эксплуатации, что обеспечивается тройным резервированием и уникальной виброразвязкой основных элементов телеметрии и датчиков.

В ближайших планах у «Ростеха» — наладить выпуск не только отдельных узлов, но и целых БПЛА. Прямо сейчас здесь проектируется уникальный модельный ряд БАС «Росэлектроники», его создатели опираются как на собственные уникальные разработки, так и сотрудничество с ведущими российскими производителями.

Статус колыбели не только космоса, но и беспилотной авиации, за регионом недавно закрепило создание Научно-производственного центра БАС Калужской области (АНО НПЦ БАС). В декабре 2024 года Минпромторг наделил его статусом центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. «Росэл» сегодня выступает единственным технологическим партнером и лидером этого проекта.

Я б рулить БПЛА пошел, пусть меня научат!

Одна из важных миссий АНО НПЦ БАС — способствовать подготовке высококвалифицированных кадров, причем не только для предприятий региона, но и для отрасли в целом. «Росэл» для этого тесно сотрудничает с калужским филиалом Бауманки и КТЭП, участвует в федеральной программе подготовки кадров «Профессионалитет».

Формирование коллектива и воспитание кадров для новой индустрии — задача, требующая нестандартного подхода. В качестве одного из решений «Росэл» неизменно присутствует на региональных и федеральных беспилотных мероприятиях для молодежи. В прошлом году примерами стали летний проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024» на Сахалине, осенний фестиваль «Дотянуться до неба» и новогодний Кубок БАС в Калуге. Участвует предприятие и в работе кванториумов — федеральной сети детских технопарков, через которые с перспективной отраслью БПЛА знакомится самая юная аудитория.

С осени 2025 года учиться программированию и эксплуатации БПЛА у экспертов «Росэл» начнут студенты технического колледжа «Логос», который откроется при Свято-Пафнутьевском Боровском монастыре. Лаборатории колледжа оснастят высокотехнологичным оборудованием, поступать сюда будут выпускники девятых классов, причем исключительно на бюджетной основе. Студентов ждут практика и возможность начать карьеру в контуре предприятий «Росэл». Там, в свою очередь, надеются, что их новаторская инициатива послужит примером и для других игроков отрасли в регионах.

Илья Арзуманов