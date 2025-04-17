Аэропорт на автопилоте

Представьте аэропорт, где каждая единица спецтехники, каждый багажный конвейер и даже уровень топлива в заправщиках централизованно контролируются в режиме реального времени. Где некая система не просто фиксирует проблемы, а предупреждает их до того, как они возникнут. Это не сценарий фантастического фильма — это реальность Международного аэропорта Калуга им. К. Э. Циолковского, где холдинг «Росэл» успешно внедрил систему мониторинга «Зенит». Разработка обладает всеми предпосылками для тиражирования на остальные воздушные гавани страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пилотный проект «Зенит» стартовал в Калуге в 2021 году, когда мир начинал выходить из пандемийного коллапса и вопросы безопасности и эффективности транспортных узлов стали актуальными как никогда. Уже тогда разработка Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ) задумывалась как полностью отечественное решение: от «железа» до программного обеспечения. Создатели «Зенита» понимали, что зависимость от иностранных технологий в критической инфраструктуре — это риск, поэтому систему изначально проектировали с прицелом на импортонезависимость и адаптивность.

На сегодняшний день первый промышленный образец «Зенита» передан в эксплуатацию Международному аэропорту Калуга им. К. Э. Циолковского. На базе этой системы формируется полноценный цифровой двойник воздушной гавани, обслуживающей около 170 тыс. пассажиров в год. Разработка повышает экономическую эффективность транспортного предприятия, оптимизируя процессы управления.

«Зенит» выступает цифровым диспетчером, который «видит» и «слышит» все, что происходит на территории аэропорта: фиксирует местоположение подвижных объектов, анализирует текущее состояние оборудования и уровни технических жидкостей, обеспечивает видеофиксацию и многое другое. Состоит комплекс из мобильных модулей, сервера, рабочих мест операторов, камер и отечественного программного обеспечения для смартфонов или мобильных терминалов. Функционирует решение на базе операционных систем AstraLinux и Android.

Камеры, датчики и мобильные модули собирают данные, которые по защищенному радиоканалу с помощью модемов передаются на сервер. Там информация анализируется, а результаты выводятся на интерактивную карту. К слову, «Зенит» использует автономный скоростной радиоканал радиусом до 20 км — так обеспечивается информационная безопасность всего контура систем, и при этом сокращаются издержки: не нужно прокладывать защищенные линии аэропортовой связи. Но, главное, «Зенит» — это не просто «глаза и уши», а настоящий мозг. Интегрированный дизайн системы органично объединяет видеоаудиоданные, телеметрию и машинное зрение с аналитикой и прогнозированием. Построенная на сборе и анализе больших данных система умеет «предвидеть» возникновение предаварийных ситуаций и предупреждает о них заранее.

Она же способна брать на себя типовые функции управления аэропортовой инфраструктурой, в том числе автоматически запускать всевозможные процессы. Например, включать таймер коммерческого обслуживания того или иного юридического лица, как только шасси его самолета фиксируются упорными колодками. Такая автоматизация сокращает издержки и снижает рутинную нагрузку на персонал.

Другой пример — «Зенит» умеет маршрутизировать багаж: благодаря машинному зрению он попадает в грузовой отсек самолета, не рискуя оказаться жертвой человеческого фактора. А вдобавок к повышению точности обслуживания пассажиров сокращаются его сроки.

Благодаря разработке КНИИТМУ оператор всегда имеет точные данные о местоположении и состоянии спецтехники, количестве пассажиров и багажа — все в режиме реального времени. Система учитывает использование расходных материалов, и за счет этого достигается их экономия до 15% — такая цифра подтверждена на примерах топлива, реагентов и других технических жидкостей.

К слову, создатели системы предусмотрели возможность формирования единого пункта управления для нескольких предприятий. А гибкость «Зенита» позволяет адаптировать его под любые объекты с высокой интенсивностью процессов. В «Ростехе» уже задумываются о его внедрении на железных дорогах, в портах и даже на крупных строительных площадках.

«Тестовая эксплуатация "Зенита" в Международном аэропорту Калуга показала широкие возможности адаптации продукта под запросы клиента,— говорит генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.— Отечественное решение и гибкость настроек создают необходимые предпосылки для успешного масштабирования "Зенита" на аэропорты по всей стране с самыми разными географическими и климатическими условиями. При этом перспектива применения "Зенита" не ограничивается только аэропортами — он может оптимизировать задачу управления железнодорожными станциями, вокзалами, портами, строительными площадками, сельскохозяйственными предприятиями, логистическими хабами».

Разработка «Ростеха» служит примером того, как российские технологии не только замещают иностранные аналоги, но и задают новые стандарты. В ближайшие годы «Зенит» может стать стандартом в управлении российской инфраструктурой — чем-то столь же привычным, как Wi-Fi в залах ожидания.

Илья Арзуманов