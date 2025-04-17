Аэропорт на автопилоте
Российская разработка делает эффективнее управление аэропортами
Представьте аэропорт, где каждая единица спецтехники, каждый багажный конвейер и даже уровень топлива в заправщиках централизованно контролируются в режиме реального времени. Где некая система не просто фиксирует проблемы, а предупреждает их до того, как они возникнут. Это не сценарий фантастического фильма — это реальность Международного аэропорта Калуга им. К. Э. Циолковского, где холдинг «Росэл» успешно внедрил систему мониторинга «Зенит». Разработка обладает всеми предпосылками для тиражирования на остальные воздушные гавани страны.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Пилотный проект «Зенит» стартовал в Калуге в 2021 году, когда мир начинал выходить из пандемийного коллапса и вопросы безопасности и эффективности транспортных узлов стали актуальными как никогда. Уже тогда разработка Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ) задумывалась как полностью отечественное решение: от «железа» до программного обеспечения. Создатели «Зенита» понимали, что зависимость от иностранных технологий в критической инфраструктуре — это риск, поэтому систему изначально проектировали с прицелом на импортонезависимость и адаптивность.
На сегодняшний день первый промышленный образец «Зенита» передан в эксплуатацию Международному аэропорту Калуга им. К. Э. Циолковского. На базе этой системы формируется полноценный цифровой двойник воздушной гавани, обслуживающей около 170 тыс. пассажиров в год. Разработка повышает экономическую эффективность транспортного предприятия, оптимизируя процессы управления.
«Зенит» выступает цифровым диспетчером, который «видит» и «слышит» все, что происходит на территории аэропорта: фиксирует местоположение подвижных объектов, анализирует текущее состояние оборудования и уровни технических жидкостей, обеспечивает видеофиксацию и многое другое. Состоит комплекс из мобильных модулей, сервера, рабочих мест операторов, камер и отечественного программного обеспечения для смартфонов или мобильных терминалов. Функционирует решение на базе операционных систем AstraLinux и Android.
Камеры, датчики и мобильные модули собирают данные, которые по защищенному радиоканалу с помощью модемов передаются на сервер. Там информация анализируется, а результаты выводятся на интерактивную карту. К слову, «Зенит» использует автономный скоростной радиоканал радиусом до 20 км — так обеспечивается информационная безопасность всего контура систем, и при этом сокращаются издержки: не нужно прокладывать защищенные линии аэропортовой связи. Но, главное, «Зенит» — это не просто «глаза и уши», а настоящий мозг. Интегрированный дизайн системы органично объединяет видеоаудиоданные, телеметрию и машинное зрение с аналитикой и прогнозированием. Построенная на сборе и анализе больших данных система умеет «предвидеть» возникновение предаварийных ситуаций и предупреждает о них заранее.
Она же способна брать на себя типовые функции управления аэропортовой инфраструктурой, в том числе автоматически запускать всевозможные процессы. Например, включать таймер коммерческого обслуживания того или иного юридического лица, как только шасси его самолета фиксируются упорными колодками. Такая автоматизация сокращает издержки и снижает рутинную нагрузку на персонал.
Другой пример — «Зенит» умеет маршрутизировать багаж: благодаря машинному зрению он попадает в грузовой отсек самолета, не рискуя оказаться жертвой человеческого фактора. А вдобавок к повышению точности обслуживания пассажиров сокращаются его сроки.
Благодаря разработке КНИИТМУ оператор всегда имеет точные данные о местоположении и состоянии спецтехники, количестве пассажиров и багажа — все в режиме реального времени. Система учитывает использование расходных материалов, и за счет этого достигается их экономия до 15% — такая цифра подтверждена на примерах топлива, реагентов и других технических жидкостей.
К слову, создатели системы предусмотрели возможность формирования единого пункта управления для нескольких предприятий. А гибкость «Зенита» позволяет адаптировать его под любые объекты с высокой интенсивностью процессов. В «Ростехе» уже задумываются о его внедрении на железных дорогах, в портах и даже на крупных строительных площадках.
«Тестовая эксплуатация "Зенита" в Международном аэропорту Калуга показала широкие возможности адаптации продукта под запросы клиента,— говорит генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.— Отечественное решение и гибкость настроек создают необходимые предпосылки для успешного масштабирования "Зенита" на аэропорты по всей стране с самыми разными географическими и климатическими условиями. При этом перспектива применения "Зенита" не ограничивается только аэропортами — он может оптимизировать задачу управления железнодорожными станциями, вокзалами, портами, строительными площадками, сельскохозяйственными предприятиями, логистическими хабами».
Разработка «Ростеха» служит примером того, как российские технологии не только замещают иностранные аналоги, но и задают новые стандарты. В ближайшие годы «Зенит» может стать стандартом в управлении российской инфраструктурой — чем-то столь же привычным, как Wi-Fi в залах ожидания.