Небесный маршрут

Резкое увеличение стоимости грузовых перевозок, изменение логистических маршрутов и необходимость освоения арктических территорий делают все более актуальным применение аэростатов. Современные дирижабли могут обладать рядом несомненных преимуществ по сравнению с другими видами транспорта: низкие затраты на полет, возможность доставлять крупногабаритные грузы весом до 200 т и способность садиться и взлетать без специальной инфраструктуры. При этом текущий уровень развития техники, электроники, материаловедения, а также новые конструктивные решения уже позволяют устранить недостатки воздухоплавательной техники прошлого, подчеркивают в производителе аппаратов легче воздуха — Долгопрудненском конструкторском бюро автоматики (ДКБА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России все чаще звучат инициативы по возвращению к массовому использованию в грузоперевозках аппаратов легче воздуха (АЛВ), то есть дирижаблей. Сейчас они если и применяются, то для ведения метеорологических исследований, туризма, рекламных полетов, ретрансляции сигналов связи, радиолокации и оптического мониторинга. Но разработчики такой техники уверены, что у них гораздо более широкие перспективы в грузовом сегменте с учетом низкой себестоимости эксплуатации при целом ряде преимуществ в сравнении с альтернативными видами транспорта. Это простота логистических схем с опорой на один вид перевозок, большая грузоподъемность и высокая дальность полетов, а также минимальная наземная инфраструктура. Другими немаловажными плюсами аппаратов такого вида являются низкий уровень шума и влияния на экологию.

К тому же дирижабли, как и вертолеты, имеют режим зависания, они могут взлетать и садиться вертикально, при этом себестоимость летного часа у них в несколько раз ниже. А поднять они могут, по расчетам экспертов, негабаритные грузы весом до 200 т с возможностью их транспортировки на расстояния до 3 тыс. км. К примеру, с их помощью можно было бы доставлять непосредственно от заводов-изготовителей к точкам добычи нефтяное оборудование или готовые модули для оперативного возведения жилых поселков.

В свою очередь, аэростаты меньшей размерности могли бы успешно решать проблему транспортной доступности удаленных населенных пунктов и осуществлять северный завоз на круглогодичной основе. За счет АЛВ можно значительно повысить транспортную доступность Якутии, Камчатки, Сахалина, Новой Земли и других российских северных территорий. В связи с этим, по мнению ряда экспертов, наиболее экономически эффективная сфера применения дирижаблей в перспективе — организация логистических маршрутов в Арктике с целью ее эффективного освоения в рамках стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Работу по всем этим направлениям уже ведут специалисты ДКБА.

Применение аэростатов для грузовых и пассажирских перевозок началось еще в конце XIX века. Но из-за конструкторских недочетов и высоких рисков аварий от них впоследствии отказались. Наиболее уязвимым местом была оболочка. Для ее создания до конца XX века использовались синтетические ткани и покрытия из неопреновых или полиуретановых каучуков. Но такие материалы отличали высокий удельный вес и сложность сборки конечного изделия с обязательным применением токсичных клеев.

Современные оболочки АЛВ состоят из многослойных полимерных материалов на основе высокопрочных синтетических тканей и многофункциональных термопластичных полимерных слоев. Каждый слой выполняет свои конкретные функции: ткани воспринимают механическую нагрузку, а полимерные покрытия обеспечивают адгезию между слоями, газонепроницаемость, эластичность, свариваемость и атмосферостойкость. На ДКБА такие многослойные материалы получают методом дублирования пленок с тканями на тиснильно-дублировочном каландре при заданных технологических параметрах.

«Уже выполнено несколько научно-исследовательских работ, посвященных вопросам практического использования и возможного конструктивного облика современных дирижаблей. Наши сотрудники трудятся и над созданием сверхэффективных композиционных материалов для оболочек аэростатической техники»,— отмечает гендиректор ДКБА Михаил Калинин.

Новейшие технологии, уверяют в бюро, делают практически бесконечными сферы применения дирижаблей. Так, сейчас ДКБА планирует разработку многофункциональной стратосферной платформы для полета на высотах до 45 км с возможностью удержания полезной нагрузки, например радиолокационной или оптико-электронной системы. Продолжительность непрерывного полета в стратосфере такой платформы сможет составлять от трех месяцев до одного года.

Также рассматривается использование в дирижаблях цифровых технологий, таких как беспилотное управление и искусственный интеллект, который мог бы существенно повысить безопасность полетов аэростатов благодаря мониторингу погодных условий, от которых сильно зависят все АЛВ.

Такие перспективы приближают распространение АЛВ в качестве одного из ключевых видов транспорта. «Наша команда уверена, что дирижабли, особенно грузовые, еще внесут ощутимый вклад в экономическое развитие России»,— говорят в ДКБА. Но для реализации этих планов нужна поддержка государства, так как пока ограничения в финансировании накладывают определенные ограничения на скорость конструкторских работ, и сроки «сдвигаются вправо». «Без ощутимой инвестиционной поддержки со стороны государства данную задачу не решить»,— отмечает Михаил Калинин. По его мнению, на первых этапах разработок были бы востребованы инструменты льготного субсидирования и налогообложения для бизнеса, долгосрочные государственные лизинговые программы, а также обеспечение федеральной сетью инфраструктурных решений.

Андрей Орехов