Сигнал с моря

Современную морскую навигацию невозможно представить без надежной коммуникации судов с наземными объектами. Обеспечить передачу сигнала о бедствии или данных о состоянии корабля и его экипажа на сушу призвана одна из разработок АО «НИИ "Нептун"» — аппаратно-программная платформа радио и проводной связи. В компании полагают, что особенно актуально ее применение будет в сложных районах, через которые проходит Северный морской путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Международный сигнал бедствия SOS, для передачи которого используется радиотелеграфная связь, то есть азбука Морзе, знает каждый. И хотя с момента своего утверждения в начале XX века данный сигнал применялся повсеместно, ввиду развития качества аппаратуры связи в навигации его давно заменили более современные средства оповещения. С 1999 года решением Международной морской организации (IMO) его место заняла автоматизированная Глобальная морская система связи при бедствии (ГМССБ). При этом разработки новых технологий передачи сигналов, повышающих безопасность морской навигации, по-прежнему продолжаются.

В России этим вопросом занимается один из лидеров в области систем и средств связи специального назначения — Санкт-Петербургское АО «НИИ "Нептун"». С 2021 года предприятие в рамках соглашения с Минпромторгом реализует комплексный проект по разработке аппаратно-программной платформы национальной системы передачи радио- (ВЧ-диапазон) и проводной (АПП РПС) связи на базе телекоммуникационного оборудования российского производства. Он предусматривает развитие трех основных продуктов, обеспечивающих обмен данными и сигналами на морских судах.

Первый из них — средства аварийной связи системы, разработанной членами IMO. По принятой в 1974 году Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74) минимальный набор таких средств, отвечающих требованиям ГМССБ, должен быть на всех судах.

В рамках этой части проекта специалисты АО «НИИ "Нептун"» разработали радиопередающее устройство, радиоприемное устройство и судовую радиостанцию ПВ-диапазона (радиоволны для связи на расстояния до 150–200 морских миль) и КВ-диапазона (от 150 морских миль). Серийное производство радиопередающего и радиоприемного устройства началось в четвертом квартале 2023 года, а в ноябре 2024-го предприятие завершило работы по созданию опытного образца судовой радиостанции ПВ/КВ. В настоящий момент эта разработка ожидает получения сертификата Речного и морского регистра судоходства.

Вторым продуктом отечественной аппаратно-программной платформы является система передачи данных (СПД), которая обеспечивает полностью автоматический обмен данными между судном и постом контроля без участия оператора. Она состоит из судовой и морской компонент, которые взаимодействуют между собой в автоматическом режиме, без участия оператора — абсолютное новшество для России. Для ее создания применялись в основном изделия российского производства. Ближайшим аналогом данного оборудования можно считать Автоматическую идентификационную систему, определенную СОЛАС-74, которая используется в судоходстве для идентификации кораблей и их параметров.

Благодаря новой СПД АО «НИИ "Нептун"» судно может передать на землю данные о своем названии, координатах нахождения, радиационной и ледовой обстановке, наличии топлива и воды на борту, а также количестве и состоянии членов экипажа и объемах запасов их продовольствия. Делается это таким образом: судовая система при входе в зону действия береговой компоненты автоматически посылает запрос о передаче данных и, получив разрешение, направляет информацию. Получив данные, береговая часть системы производит их разборку и при качественном приеме передает на судно квитанции о приеме. После наземная компонента шифрует принятую с судна информацию и передает ее по каналам Ethernet на пост контроля состояния судна. Навигационные карты района плавания, на которых зафиксированы 200-мильные зоны с центром в морских портах, где установлена береговая компонента системы, хранятся на корабельном сервере. Положение судна относительно таких зон контролируется приемником ГЛОНАСC или GPS.

По мнению АО «НИИ "Нептун"», применение разработанной предприятием СПД особенно актуально на активно развивающемся Северном морском пути (СМП), который является кратчайшим морским маршрутом между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). «Для организации на протяжении всего СМП контроля состояния судов предлагается дооснастить их, а также береговые центры и пост контроля движения судов нашей системой передачи данных»,— отмечают на предприятии. В НИИ уже провели предварительную демонстрацию СПД специалистам ФГУП «Росатомфлот».

Для полноценной работы новой системы НИИ «Нептун» ведет доработку программного обеспечения, которое станет третьим продуктом платформы и будет отвечать за сбор и обработку информации. Помимо этого, для внедрения СПД требуется введение дополнительных карт районов плавания с их дальнейшей поддержкой картографической службой России, замена шифрооборудования на изделия, обеспечивающие защиту коммерческой информации, а также доработка модема до возможности работы в полосе от 20 до 40 кГц.

В дальнейшем данная система может быть применена на речном бассейне сибирских рек в целях обеспечения безопасности плавания речных судов различного класса и назначения. Система может быть дополнена средствами космической и УКВ ДЦВ связи, а также обеспечить взаимодействие с навигационными системами судна, что позволит превратить ее в единую систему управления и контроля судов отечественного флота.

Ирина Салова