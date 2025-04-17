«На сегодняшний день реализованы сотни проектов»

Эффективное развитие промышленности и передовых технологий невозможно без поддержки машиностроительной отрасли. О том, в каком состоянии сейчас находится этот сектор, как проходит импортозамещение иностранного оборудования и нужна ли сектору поддержка государства, BG рассказал первый вице-президент Союза машиностроителей России (СоюзМаш) Владимир Гутенёв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Союза машиностроителей России (СоюзМаш) Владимир Гутенёв

Фото: Предоставлено «Росэл» Вице-президент Союза машиностроителей России (СоюзМаш) Владимир Гутенёв

Фото: Предоставлено «Росэл»

— Как СоюзМаш завершил 2024 год? Что запланировано на 2025-й?

— Союз машиностроителей России 28 апреля отмечает 18-летие со дня своего основания. Под руководством Сергея Викторовича Чемезова организация прошла значительный путь развития. Союз давно вышел за пределы узкопрофессионального объединения и стал влиятельной общественно-политической силой, пользующейся поддержкой руководства страны.

Сегодня СоюзМаш, объединяя более миллиона профессионалов, реализует комплексную работу по развитию отечественной промышленности, поддержке кадрового потенциала и защите интересов предприятий отрасли. Основные направления нашей деятельности — это участие в разработке законодательных инициатив по развитию машиностроения, социальные и благотворительные инициативы, развитие молодежных и инновационных проектов, популяризация профессий машиностроения, ранняя профориентация и, конечно же, продвижение российских предприятий на мировых рынках.

По итогам 2024 года российская обрабатывающая промышленность показала рост на 8,5%, а машиностроение увеличилось на 15% по сравнению с 2023-м. Союз также продолжал расширять свой масштаб и увеличивать охват наших проектов.

В фокусе внимания наших отраслевых экспертов, работающих при комитете Госдумы по промышленности и торговле, были вопросы оптимизации гособоронзаказа, поддержки отдельных секторов промышленности, защита отечественных производителей от недобросовестной конкуренции. Многие инициативы уже реализованы. Одно из значимых решений — повышение утилизационного сбора на транспортные средства, а также на отдельные виды дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Это позволило поддержать российских производителей и создать более справедливые условия на рынке.

В прошлом году мы продолжили развивать наш уникальный комплекс молодежных проектов для решения проблемы кадрового дефицита. Только в периметре негосударственной многопрофильной инженерной школьной олимпиады «Звезда» было охвачено более 570 тыс. участников. Акция «Неделя без турникетов», в рамках которой школьники и студенты знакомятся с работой предприятий, привлекла 487 462 участника, что вдвое больше показателей 2022 года.

На протяжении всей своей истории Союз активно занимается гуманитарной помощью. Это как масштабное донорство, благодаря которому число спасенных жизней исчисляется тысячами, так и адресная поддержка тем, кто в ней нуждается. Несколько тысяч тонн груза направлены на территории, пострадавшие от боевых действий как на нашей исторической земле, так и в дальнее зарубежье. Так, в рамках благотворительной акции «Всегда рядом», инициированной председателем Союза Сергеем Чемезовым, была оказана помощь на сумму более 627 млн руб. жителям приграничных регионов, вынужденным переселенцам и военнослужащим. Положительную динамику показывает и наша программа донорства крови, которая столь необходима в условиях СВО. Так, в 2024 году количество процедур взятия крови достигло 139 тыс.— это почти на 10% больше, чем годом ранее.

В этом году мы продолжаем поддерживать высокий темп и адаптировать наши проекты в соответствии с новыми вызовами и потребностями времени.

— Российским машиностроителям после введения санкций пришлось аврально закрывать потребности российских компаний. Какие основные проекты по импортозамещению реализованы? Что осталось на повестке?

— Программа импортозамещения стартовала еще в 2014-м. На сегодняшний день реализованы сотни проектов. При этом значительная доля введенных новых предприятий приходится на 2024 год.

Из особо значимых достижений отмечу выход России на новый уровень авиационной независимости. Первые Ту-214 поступят в эксплуатацию уже в ближайшее время. Большой технологический задел имеет авиалайнер МС-21, сертификационные полеты которого должны пройти в этом году. Модификации установленного на нем двигателя ПД-14 можно будет использовать на различных самолетах, как и компоненты из композитов, созданных для его крыла. Кстати, SJ-100 с двигателем ПД-8 (модификация ПД-14.— “Ъ”) уже недавно успешно совершил свой первый полет. Россия не только сохраняет компетенции в гражданском авиастроении, но и прокладывает путь к полной технологической независимости в этой области.

Важное значение имеет и реализация проектов в станкостроении. Рост производства станков в прошлом году составил 40% в стоимостном выражении. Появились значимые успехи в создании конкурентоспособных отечественных продуктов. Так, Пермский завод металлообрабатывающих центров разработал мультиосевой многофункциональный токарно-фрезерный обрабатывающий центр. До этого оборудование такого уровня в мире производили лишь предприятия WFL (Австрия) и Niles-Simmons (Германия). Также холдинг СТАН, входящий в состав госкорпорации «Ростех», начал серийное производство высокопроизводительных фрезерных голов для тяжелых авиастроительных станков. Подобных решений в России ранее не существовало.

Об успехах в замене импорта говорит тенденция сокращения количества позиций в рамках параллельного импорта. Минпромторг отмечает снижение объема импортируемой в рамках механизма продукции с $4 млрд до $3 млрд в месяц. Данные изменения базируются на появлении новой отечественной продукции. Это в первую очередь затрагивает сегмент радиоэлектроники. Это одно из самых быстрорастущих направлений. В качестве примера можно привести запуск холдингом «Росэл» серийного производства высокостабильных кварцевых генераторов для замещения американских и немецких комплектующих в вычислительной технике, радиостанциях и навигационных приемниках ГЛОНАСС-GPS. По сравнению с 2021 годом производство электроники увеличилось вдвое.

Конечно, решение задач по разработке собственных технологий, выпуску своей наукоемкой продукции непрост и имеет много подводных камней, которые нам приходится преодолевать.

Реализация национальных проектов по достижению технологического лидерства, стартовавшая в этом году по поручению президента Владимира Путина, окажет положительное влияние на процессы импортозамещения в ключевых отраслях.

— Какие задачи стоят перед экспертным советом по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле?

— Экспертный совет под руководством главы холдинга «Росэл» Сергея Сахненко сосредоточен на анализе проектов бюджетного финансирования профильной госпрограммы и ключевых нормативно-правовых актов, подготовке своих рекомендации по их корректировке. Его задача — объективно оценивать влияние принимаемых решений на состояние отрасли. Важное направление работы Совета — создание условий для привлечения молодых специалистов в производство, а также разработка критериев «российскости» радиоэлектронной продукции с точки зрения доли отечественных компонентов.

— Ощущает ли отрасль радиоэлектроники дефицит кадров? О каких цифрах идет речь? Какие новые механизмы по усилению связки образования с индустриальным сообществом появляются?

— Радиоэлектронная промышленность, как и многие другие высокотехнологичные отрасли, сталкивается с серьезной нехваткой специалистов. По данным кадровых агентств, на сферу микроэлектроники в начале 2025 года приходится 7% всех вакансий для инженеров. При этом спрос в этой области увеличился на 37% по сравнению с первым кварталом 2024-го.

Минобрнауки РФ активно формирует новые эффективные механизмы, направленные на усиление связи образования и производства. Большие ожидания в первую очередь у нас связаны с передовыми инженерными школами (ПИШ), где университетская наука самым тесным образом сотрудничает с индустриальными партнерами. 14 ПИШ из ныне действующих 50 напрямую нацелены на потребности радиоэлектронной промышленности. К 2030 году инженерных школ будет 100. Кроме того, интерес представляет выработанный Минобрнауки и поддержанный промышленным сообществом проект индустриальной аспирантуры. Эта тесная связь между работодателем и производством, с одной стороны, и ведущими университетами, с другой, способствует решению задач технологического лидерства. Большие перспективы имеет идея создания научно-производственных объединений при университетах.

— Необходима ли участникам отрасли радиоэлектроники дополнительная поддержка государства? Достаточна ли сейчас законодательная база для эффективного развития отрасли?

— Государство уделяет значительное внимание развитию радиоэлектронной отрасли. В 2020?2024 годах объем ее финансирования составил 430 млрд руб.

С 2025 по 2027 год ожидаются новые меры поддержки этого сектора. Выделено 246,1 млрд руб. на разнообразные льготы и разработку новых продуктов.

В самом начале СВО мы выступили с инициативой снижения для радиоэлектронной отрасли налогового бремени, которая была реализована в июле 2022-го законом №323-ФЗ. Тогда отрасль получила право на «налоговый маневр 2.0», который продлен с некоторой корректировкой условий до 2027 года. Только в 2022-м налоговыми льготами на прибыль воспользовались 169 предприятий почти на 9 млрд руб., а льготами на страховые взносы — 179 организаций более чем на 6 млрд руб. Высвобождаемые средства идут на развитие производства.

Тем не менее для развития радиоэлектроники требуются и другие решения. Отрасль нуждается в мерах поддержки, аналогичных тем, что предоставляются IT-компаниям. Также важно, чтобы государство уделяло особое внимание нуждам малых нишевых и вновь созданных компаний. Существенное значение имеет усиление контроля за соблюдением требований к локализации разработок и недопущение отклонений в составе компонентов конечной продукции. Кроме того, необходимы социальные меры, направленные на привлечение и удержание кадров на производстве. Хочу отметить, что наш Союз учредил множество премий для стимулирования специалистов в различных отраслях. Одной из первых стала премия имени Владимира Ревунова для разработчиков в радиоэлектронной промышленности с призовым фондом в размере 10 млн руб., которую мы ежегодно вручаем с 2016 года не только молодым кадрам, но и целым коллективам, ветеранам отрасли.

Интервью взяла Ирина Салова