«Российские предприятия стремительно заняли освободившиеся ниши на внутреннем рынке»

Развитие сектора радиоэлектроники в России невозможно без участия государства. О текущем состоянии отрасли, наиболее актуальных мерах поддержки и том, как планируется изменить принципы финансирования проектов, BG рассказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак

Фото: Предоставлено «Росэл» Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак

Фото: Предоставлено «Росэл»

— Какие задачи ставит государство в радиоэлектронной отрасли?

— Приоритетные задачи и направления развития радиоэлектронной промышленности — это наращивание технологического потенциала отечественных предприятий, их стабильное экономическое и инновационное развитие, удовлетворение внутренних потребностей российской экономики в продукции РЭП, обеспечение ее доминирования на внутреннем рынке и создание условий для экспорта.

По доле отечественной продукции РЭП мы должны достичь показателя на регулируемом рынке 95% и в целом на внутреннем рынке России — 70%. Плановые объемы экспорта продукции российской электроники к 2030 году — $12 млрд. Это амбициозные цели, и вся система мер государственной поддержки отрасли нацелена на их достижение.

Россия обладает всеми необходимыми предпосылками для значительного усиления своего экономического и технологического влияния в различных регионах мира. Стратегическими направлениями являются расширение сотрудничества со странами СНГ, активное взаимодействие с Ираном и Турцией, укрепление позиций на рынках корейского и аравийского полуостровов, а также работа с отдельными государствами Восточной Европы. Важнейшее значение приобретают партнерские отношения с ведущими мировыми экономиками, такими как Китай и Индия. Данные регионы обладают значительным потенциалом для российских компаний благодаря растущему спросу на высокотехнологичную продукцию и услуги, а также перспективам развития партнерства в энергетике, инфраструктуре и промышленности. Россия предлагает конкурентные решения и передовые технологии, способствуя укреплению своих позиций на глобальной арене.

— Как можно оценить текущее состояние сектора радио- и микроэлектроники?

— Отрасль неплохо справляется с существующими вызовами, и даже наблюдается ее рост. За прошедшие четыре года объем производства радиоэлектронной продукции на отечественных предприятиях увеличился более чем в два раза и достиг 3,4 трлн руб. За период 2020–2024 годов доля российской электронной продукции в госзакупках (без учета гособоронзаказа) увеличилась на 40%, превысив 660 млрд руб. В период с 2020 по 2024 год количество позиций, зарегистрированных в едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, возросло почти в 12 раз — до 28,5 тыс. единиц.

— Какие меры поддержки сейчас действуют? Считаете ли вы их достаточными с учетом стоимости НИОКР? Могут ли компании самостоятельно найти финансирование на свои разработки с учетом роста ключевой ставки?

— Даже несмотря на то что наша отрасль является одной из самых поддерживаемых внутри страны, объемы поддержки все равно уступают мировым лидерам. Инвестиции Китая составляют порядка $280 млрд, Евросоюза — $50 млрд, Южной Кореи — $45 млрд, США — $10 млрд в год. В России пик государственного финансирования отрасли пришелся на 2024 год в сумме почти 150 млрд руб. Но мы ожидаем планомерное выравнивание объемов поддержки отрасли уже начиная с текущего года с переориентацией на внедрение льготного заемного финансирования, налоговых льгот и привлечения внебюджетных источников инвестиций.

В настоящее время финансирование комплексных проектов НИОКР осуществляется инструментами субсидирования. Отдельное финансирование предусмотрено инструментами институтов развития на перспективные исследования, научные исследования, инфраструктурные проекты и т. д. Вместе с тем обеспечена практика заключения прямых госконтрактов с Минпромторгом на выполнение ОКР по разработке и освоению производства ЭКБ в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Действующий инструмент налоговых льгот для организаций радиоэлектронной промышленности позволяет предприятиям сэкономить капитал и инвестировать его в собственное развитие, в том числе в модернизацию производственных активов, повышение производительности труда, проведение НИОКР, целевую подготовку кадров. В виде налоговых льгот для предприятий радиоэлектронной промышленности только за последние три года удалось обеспечить экономическую выгоду организаций суммарно более чем на 180 млрд руб.

Стадию финансирования НИОКР планируется передать институтам развития в виде различных внебюджетных фондов (РНФ, ФПИ, фонд «Сколково», ФСИ, ФРП и пр.). Действующие субсидии по финансированию прямых затрат компаний на реализацию проектов планируется заменить на льготное заемное финансирование. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Мы также ориентируем бизнес на развитие навыков работы с актуальными инструментами привлечения частного капитала на открытом рынке (IPO, облигационные займы, публичные размещения допэмиссий акций, цифровые финансовые активы и пр.). Отрасль является крайне высокотехнологичной, создает существенную добавленную стоимость, поэтому при достижении определенного уровня зрелости вполне может быть привлекательной для частного инвестора.

Как я уже упомянул, на разработки средства в основном поступают из федерального бюджета или от институтов развития. На реализацию проектов при уровне средней доходности (25–30%) и выше привлекать средства с открытого рынка тоже возможно.

— Обеспечены ли российские производители необходимым оборудованием и сырьем? Где остаются сложности?

— С 2021 года государство активно стимулирует создание суверенных средств и ресурсов производства. Я имею в виду оборудование, материалы, химические вещества необходимые для производства электронных компонентов, а также средства автоматизированного проектирования. В декабре 2023 года прошли испытания два типа новых разработанных установок, включая первую в новейшей истории России установку проекционной литографии для работы с топологиями уровня 350 нм. Это зрелые в мировом масштабе технологии, но и ими обладает всего несколько стран (Нидерланды, Япония, Китай). Сейчас идет процесс контрактации для поставки установки на российские серийные фабрики. В конце 2026 года будет готово следующее поколение такой машины для работы с уровнем топологии до 130 нм, причем в устройстве в качестве источника излучения будет использован российский эксимерный лазер.

Такая же интенсивная работа ведется в обеспечении радиоэлектронной промышленности химией и материалами. К настоящему времени в рамках выполнения ОКР разрабатывается 78 новых материалов, из них с 2024 года получено 34 материала для производства электроники, в том числе линейка гетероструктур для СВЧ-электроники.

В части химических веществ в 2024 году в рамках выполнения НИР организовано серийное производство семи химических веществ, среди которых травильные газы, легирующие агенты, добавки различного назначения. Вместе с тем активно продолжается работа по переходу на отечественные фоторезисты. В 2025 году планируется реализация серийного производства пяти фоторезистов и двух антиотражающих покрытий для микроэлектронной промышленности.

Кроме того, в этом году ожидается готовность еще 10 образцов оборудования, 26 специальных материалов и 56 химических веществ.

С 2023 года в России ведется системная работа по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования для проектирования микроэлектроники. Выполняются проекты по созданию трех базовых маршрутов проектирования: цифровых, аналоговых и СВЧ интегральных схем. Каждый из маршрутов объединяет в себе набор специализированных инструментов, охватывающих все этапы разработки: от системного проектирования до финального размещения и трассировки. В общей сложности к 2030 году планируется создание более 200 инструментов по 12 технологическим направлениям.

В 2024 году на базе одного из разработанных инструментов — системы высокоуровневого синтеза — российским дизайн-центром был спроектирован сложно-функциональный блок, предназначенный для задач цифровой обработки сигналов. Это стало важным подтверждением работоспособности и прикладной ценности создаваемых решений.

Кроме того, активно развиваются инициативы по созданию открытых библиотек стандартных ячеек, интеграции отечественных САПР с российскими технологическими процессами производства, а также подготовке специалистов, способных работать в новых средах проектирования.

Как видите, темпы работы высокие. В целом в рамках Комплексной программы к 2030 году мы планируем заместить более 70% средств и ресурсов производства, которые необходимы для функционирования наших фабрик. Мы понимаем, что никто не может закрыть свои потребности самостоятельно на 100%. Поэтому развиваем сотрудничество с дружественными странами. Имею в виду прежде всего Беларусь, с которой мы уже сейчас ведем ряд совместных разработок.

Таким образом, к 2030 году мы сможем говорить о полноценной технологической независимости от западных проприетарных технологий при производстве электронных компонентов как минимум на уровне топологий 130–90 нанометров. Что касается более низких топологий (65 нм и ниже), мы уже поставили задачу по пролонгированию Комплексной программы до 2035 года с целью проработки планов конкретных мероприятий в этом направлении.

— Как санкции повлияли на сектор радио- и микроэлектроники в России и как они изменили географию продаж и закупок российских компаний? Каково текущее положение России среди развитых стран в этой области и какие разработки считаются наиболее перспективными?

— На фоне санкций российские предприятия стремительно заняли освободившиеся ниши на внутреннем рынке. Речь идет о таких сегментах, как вычислительные системы, телекоммуникационное оборудование, автоэлектроника, железнодорожная электроника и силовые устройства. Сегодня значительная доля данного оборудования и продукции на российских регулируемых рынках уже производится отечественными компаниями.

Санкции преимущественно затронули импорт электронной компонентной базы (ЭКБ) и технологического оборудования из Европы и США, включая готовые решения. В тех сегментах, где российские компании еще не закрепились, мы ориентируемся на поставки из дружественных стран. Это привело к смещению географии наших импортных закупок в сторону восточных рынков.

В целом последствия санкций преодолены, нам нужно сейчас больше концентрировать усилия на производстве отечественных сырья и материалов для производства российской ЭКБ, то есть оставлять максимум стоимости конечных изделий радиоэлектроники в России.

Также стоит отметить, что санкции дали очень серьезный толчок ряду направлений. Мы имеем очень приличные темпы развития в сфере БПЛА, разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы, электронного машиностроения, лазеров. В других сферах мы также наблюдаем выход на рынок отвечающих современным требованиям продуктов отечественного производства: от автоматизированных установок 3D-печати до компьютеров и телевизоров на полках магазинов и витринах маркетплейсов. Все больше наблюдаем выход на рынок отечественных решений в таких сферах, как телекоммуникационные и вычислительные технологии, автоэлектроника, сельскохозяйственная техника и многое другое.

Экспорт является критически важным направлением для нашей экономики по нескольким ключевым причинам. Во-первых, он обеспечивает доступ к необходимым масштабам рынка, что позволяет окупить инвестиции, вложенные в научно-техническое развитие. Для возврата затрат и устойчивого роста требуется значительный объем продаж, который сложно достичь исключительно на внутреннем рынке. В связи с этим расширение экспорта становится основой для поддержания конкурентоспособности отечественных производителей.

Во-вторых, экспорт играет важную роль в развитии высокотехнологичных отраслей, таких как электроника, где существует высокий уровень специализации и разделения труда. Производство всех компонентов и технологий внутри одной страны требует значительных человеческих и финансовых ресурсов, что делает этот процесс экономически неэффективным. Создание совместных производственных цепочек с дружественными странами позволяет оптимизировать производственные процессы, снизить затраты и повысить конкурентоспособность продукции на мировом рынке, в том числе мы активно развиваем партнерство с ЕАЭС, особенно с Беларусью, а также с нашими партнерами по БРИКС и ШОС. Это также способствует углублению кооперации в области разработки новых продуктов и технологий, что особенно актуально в условиях усиления международной конкуренции.

Интервью взяла Ольга Матвеева