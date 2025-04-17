Портал к радиоэлектронике

Российский промышленный сектор активно трансформируется, интегрируя цифровые инструменты для расширения рынков сбыта. В русле этого тренда холдинг «Росэл», специализирующийся на производстве радиоэлектроники, представил B2B-платформу для централизованных продаж продукции предприятий радиоэлектронного комплекса. Помимо электронного каталога гражданской продукции, портал объединяет технологические и производственные компетенции дочерних структур. По замыслу компании, система «одного окна» упростит клиентам поиск решений и привлечет новых покупателей.

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Рынок диктует тренды

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2024 году объем онлайн-продаж в России достиг 9 трлн руб., показав рост на 41% год к году. При этом 97% трансакций пришлось на отечественные маркетплейсы и интернет-магазины. Ключевыми драйверами стали сокращение сроков закупок, прозрачность цен, возможность сравнения товаров и минимизация посредников. Эти факторы стимулируют развитие не только B2C-, но и B2B-сегмента, где все чаще представлено высокотехнологичное оборудование промышленных предприятий.

Цифровой интерфейс для промышленности

Новая платформа «Росэла», разработанная при поддержке компании «Национальные Технологии» (единый оператор проекта), позиционируется как инструмент для доступа к отечественным высокотехнологичным решениям через единый интерфейс. Портал предлагает унифицированную модель работы для госорганизаций и частного бизнеса, обеспечивая равные возможности выбора продукции. Функционал включает консультации, заказ обратного звонка, онлайн-покупки и решение вопросов через оператора.

«Запуск интернет-портала — важная часть нашей стратегии диверсификации, направленной на расширение присутствия холдинга на рынке радиоэлектроники и снижения зависимости отечественных производителей и компаний от внешних поставок. Портал будет служить платформой для продвижения российской продукции и эффективным инструментом в рамках импортозамещения»,— подчеркнул генеральный директор «Росэла», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко. Он пояснил, что электронный каталог товаров гражданского сегмента компании призван стать драйвером роста для российских производителей, укрепляя технологический суверенитет в критически важных отраслях.

Ассортимент и уникальность решений

Уже сейчас на платформе представлено свыше 650 наименований продукции от 70 российских производителей, включая электронные компоненты, медицинское оборудование, системы безопасности, телекоммуникационные решения и программные комплексы. Каталог структурирован по 12 отраслевым направлениям, среди которых: «Телекоммуникационное оборудование», «Микроэлектроника», «Квантовые технологии», «Программное обеспечение» и другие.

Приведем примеры только некоторых из них. Для контроля экологической обстановки мы можем предложить программно-аппаратный комплекс «Палантир», который способен осуществлять не только комплексный мониторинг городской экологии и измерять массовую концентрацию пыли в атмосфере, но также может применяться и на промышленных объектах, в карьерах, на цементных производствах, в местах перевалки сыпучих материалов (в портах, на железнодорожных станциях).

Программно-аппаратный комплекс «Пелена» позволяет управлять онлайн всем спектром инженерных систем, в том числе водоснабжением, отоплением, вентиляцией, и активно применяется для управления производственными и муниципальными системами.

Комплексная система мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит» обеспечивает автоматический сбор информации о производственных процессах, ее обработку, анализ и прогнозирование показателей.

Каждая позиция на интернет-портале сопровождается детализированной карточкой с техническими характеристиками, сертификатами, сферами применения и данными о включении в госреестры, что упрощает анализ и сравнение товаров, а центр компетенций на базе «Национальных Технологий» оказывает сопровождение на всех этапах: от выбора до внедрения решений.

«Для обеспечения высокого уровня сервиса на базе "Национальных Технологий" был создан центр компетенций по продаже всего товарного ряда гражданской продукции "Росэла". Объединение профильных специалистов в одном центре позволит заказчикам оперативно определить нужный товар, получить квалифицированную консультацию и осуществить заказ»,— отметил генеральный директор компании «Национальные Технологии» Константин Юнов.

Технологический суверенитет как приоритет

В холдинге «Росэл» большая часть предприятий обладает уникальными производственными и технологическими компетенциями, не имеющими аналогов в России. Эти технологии находят применение в ключевых отраслях: от микроэлектроники до космической индустрии.

Речь идет о таких направлениях, как разработка специального оборудования, вычислительной техники, телекоммуникационных решений, программного обеспечения, а также производство высокочистых веществ и гетероэпитаксиальных структур. Многие из них уникальны и имеют широкие сферы применения.

В направлении электроники и микроэлектроники можно выделить несколько направлений, таких как производство герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконы), где технология заварки герконов с использованием инфракрасного излучения обеспечивает герметизацию, контроль давления газа и точное расположение компонентов. Такие герконы применяются в системах безопасности, телекоммуникационном оборудовании и медицинских устройствах. Уникальность — полностью автоматизированное производство, недоступное другим игрокам рынка.

В периметре холдинга есть единственный в РФ производитель OLED-микродисплеев категории ВП и ОТК. Эта технология востребована в гражданской электронике в медицинской визуализации, оптике и виртуальной реальности. Дополнительное преимущество — полная локализация производства, включая синтез органических полупроводниковых материалов, что снижает зависимость от импорта.

Формирование ультратонких пленок позволяет создавать высокоэффективные компоненты для микроэлектроники, солнечных батарей и сенсоров. Поэтому среди компетенций «Росэла» есть и технология атомно-слоевого осаждения Al2O3 с атомарной точностью, применяется в микроэлектромеханических системах (MEMS), сенсорах и солнечных модулях.

Для космической отрасли холдинг разрабатывает лампы бегущей волны (ЛБВ) с ресурсом до 150 тыс. часов и КПД выше 60% — одни из ключевых элементов всех космических аппаратов связи, а также СВЧ-переключатели для спутниковых систем. Приборы на их базе способны усилить мощность СВЧ-сигналов в бортовой радиопередающей аппаратуре спутников.

В направлении энергетики и промышленности «Росэл» может предложить производство вакуумных выключателей, конденсаторов и модулей коммутации для высоковольтных цепей, адаптированных под специфические условия эксплуатации.

В периметре компаний холдинга активно внедряются передовые технологии, включая промышленный интернет вещей, нанотехнологии, фотолитографические процессы и квантовые технологии. А производственные возможности структур «Росэла» включают полный цикл изготовления радиоэлектронных изделий, включая сборочно-монтажное производство, наладку приборов, автоматизированный поверхностный и SMD-монтаж, гальваническое покрытие и применение полимерных композитных составов.

В компании поясняют, что развитие данных направлений основано на мощной научной базе и современном производственном комплексе холдинга, что обеспечивает высокий уровень технологической экспертизы и конкурентоспособность продукции. А наличие доступного интернет-каталога станет драйвером для повышения продаж товаров гражданского сегмента.

Андрей Орехов