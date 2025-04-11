В Белорецке экс-сотрудницам магазина вынесен приговор за присвоение

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор бывшим сотрудницам мебельного магазина, которые в зависимости от степени участия признаны виновными в присвоении (чч. 2, 3 ст. 160 УК РФ) более 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Одну из подсудимых суд приговорил к двум годам колонии общего режима, а также взыскал с нее сумму причиненного ущерба. Другая должна заплатить 90 тыс. руб. штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что продавщица предложила коллеге оставлять часть выручки от продажи товаров себе, не внося деньги в кассу. Таким образом они присвоили более 160 тыс. руб., которые разделили между собой. Еще около 340 тыс. руб. одна из подсудимых забрала себе.

По информации, опубликованной на сайте Белорецкого межрайонного суда, адвокатом одной из подсудимой подана апелляционная жалоба на приговор.

Майя Иванова