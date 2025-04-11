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В Курганинске фирма оштрафована за фиктивный техосмотр автомобиля

Прокуратура Курганинского района обнаружила нарушения законодательства в одном из пунктов технического осмотра транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ходе совместной проверки с сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что ООО «Автотехосмотр» выдало диагностическую карту на автомобиль, который фактически не проходил техосмотр. По данному факту было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.4.1 КоАП РФ (нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств).

Суд признал компанию виновной и назначил административный штраф, сумма которого в сообщении надзорного ведомства не уточняется.

Лия Пацан

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