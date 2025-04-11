В Башкирии сняты ограничения на дорогах

На территории Башкирии сняты все ограничения на движение транспорта, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вчера из-за непогоды было закрыто движение для всех видов транспорта по дорогам: Кропачево — Месягутово — Ачит и Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда, Уфа — Бирск — Янаул, Бирск — Тастуба — Сатка, а также Явгильдино — Щучье Озеро, Уфа — Инзер — Белорецк и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

Олег Вахитов