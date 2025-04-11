Госдеп призвал Россию освободить воевавшего на стороне ВСУ американца

Власти США призвали Россию освободить 73-летнего американца Стивена Джеймса Хаббарда, осужденного за наемничество. Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Мы призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который был задержан почти три года назад. Мы продолжаем добиваться освобождения господина Хаббарда и всех других американцев... Мы не забыли обо всех, кого Россия продолжает удерживать»,— сказала госпожа Брюс.

В октябре 2024 года Мосгорсуд признал Стивена Хаббарда виновным по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он служил в территориальной обороне в Харьковской области и был захвачен в плен в ходе российской военной операции на Украине. По решению суда ему назначено шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима.

Вчера, 10 апреля, Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Американской стороне передали Ксению Карелину, осужденную в прошлом году на 12 лет за финансирование ВСУ. В ответ освобожден Артур Петров, обвиненный в Соединенных Штатах в незаконных операциях с радиоэлектроникой, ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Подробности — в материале «Ъ» «Финансистку ВСУ отдали за бизнесмена».