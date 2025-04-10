Олимпиаде добавили видов и дисциплин

Изменения в программе Олимпиады в Лос-Анджелесе, одобренные Международным олимпийским комитетом, касаются не только увеличения женского представительства. О том, что на ней появятся пять видов спорта, которых не было на прошлогодних парижских Олимпийских играх, стало известно ранее. Флаг-футбол и сквош дебютируют на главном состязании. Бейсбол (софтбол у женщин) присутствовал в программе Олимпиады в Токио в 2021 году. А крикета и лакросса в ней не было более века — с 1900 и 1908 года.

Кроме того, новые дисциплины добавлены в целый ряд традиционных видов. Например, каноисты будут соревноваться еще и в так называемой прибрежной гребле, то есть не во внутренней акватории, как обычно, а в Тихом океане. В стрельбу из лука включен микс-турнир (для команд, составленных из мужчин и женщин) по стрельбе из блочного лука, конструктивно довольно сильно отличающегося от классического и позволяющего стреле развивать более высокую скорость.

Курс на увеличение количества смешанных с гендерной точки зрения состязаний продолжится, помимо этого, интеграцией их в настольный теннис, спортивную гимнастику и гольф. В легкой атлетике к смешанной эстафете 4х400 м присоединится смешанная эстафета 4х100 м.

Больше же всего от корректировок выиграло плавание. В нем единственным жанром, в котором медали разыгрывались и на 50-метровке (столько составляет длина бассейна), до сих пор являлся вольный стиль. В остальных самой короткой дистанцией оставалась стометровка. Теперь на дистанции 50 м будут соревноваться — как мужчины, так и женщины — и в брассе, и в баттерфляе, и в плавании на спине.

Арнольд Кабанов