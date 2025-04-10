Приговор рассчитали, как по часам

Вчера мировой суд в Кировском районе Уфы признал издателя портала «Пруфы» Рауфу Рахимову виновной в нанесении побоев. Приговор — 80 часов обязательных работ. Поводом для разбирательства стало заявление блогера Арслана Нигаматьянова, обвинившего медиа-менеджера в побоях, якобы случившихся 25 февраля в здании Кировского райсуда. Госпожа Рахимова на заседании обвинения отрицала, заявляя, что защищалась от постоянных преследований блогера. Встречное заявление Рауфы Рахимовой мировой суд отказался приобщать к материалам дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Мировой судья судебного участка №10 по Кировскому району Уфы Анжелла Сафиуллина вчера признала Рауфу Рахимову, племянницу первого президента Башкирии Муртазы Рахимовой и учредителя АНО «Свободные медиа» (владеет интернет-порталом «Пруфы») виновной в нанесении побоев блогеру Арслану Нигаматьянову. По решению суда, ей предстоят 80 часов обязательных работ.

Конфликт между сторонами случился 25 февраля, когда Кировский районный суд рассматривал протокол в отношении медиа-менеджера за «распространении информации, выражающей неуважение и негативное отношение к органам государственной власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). По мнению блогера, Рауфа Рахимова перед заседанием напала на него и ударила, из-за чего у него впоследствии болели голова, внутреннее ухо и глаза.

По данным Объединенной пресс-службы судов Башкирии, госпожа Рахимова «нанесла потерпевшему один удар ладонью по лицу при осуществлении им видеосъемки, причинив острую физическую боль, а также повреждение в виде кровоподтека в височной области».

Медиа-менеджер же утверждала, что именно Арслан Нигаматьянов напал на нее и спровоцировал конфликт «постоянным преследованием», от которого ей приходилось защищаться. Заявление самой госпожи Рахимовой о преследованиях со стороны господина Нигаматьянова суд приобщать к делу не стал.

Арслан Нигаматьянов ведет авторский Telegram-канал на 566 подписчиков и YouTube-канал на 2,96 тыс. подписчиков. В ноябре 2021 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства (п. «а», ч. 1 ст. 213 УК РФ) за то, что он распылил на участников акции в защиту памятника Салавата Юлаева перцовый баллончик. В декабре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Госпожа Рахимова сообщила „Ъ“, что административный протокол в ее отношении был составлен вчера. Сегодня она планировала улететь в отпуск, но накануне сдала билеты по состоянию здоровья.

В суде Рауфа Рахимова ходатайствовала о переносе заседания из-за болезни, а также из-за того, что ее своевременно не уведомили о судебном процессе, в связи с чем ее адвокат не смог присутствовать в зале суда. Ходатайства медиа менеджера были отклонены. В то же время была удовлетворена просьба отложить рассмотрение протокола для опроса свидетелей и запроса видеозаписей из Кировского райсуда для того, чтобы увидеть, что предшествовало спорному эпизоду.

Заседание продолжилось примерно через час. Судья заявила, что получить видеозаписи не представляется возможным, так как записи с камер наблюдения в суде хранятся трое суток. Кроме того, суд отказался приобщать к материалам дела видео, на которых видно, как Арслан Нигаматьянов пользовался перцовым баллончиком возле памятника Салавату Юлаеву и встречал Рауфу Рахимову в уфимском аэропорту.

Также ответчица заявляла об ангажированности судьи и просила об ее отводе, однако и это ходатайство было отклонено.

Разбирательства в отношении Рауфы Рахимовой тянутся с осени 2024 года. 4 октября Кировский райсуд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. В декабре Верховный суд Башкирии оставил решение без изменений. В тот же месяц в ее отношении был составлен второй протокол (за «неуважение к власти»), по которому ее в конце февраля снова оштрафовали на 30 тыс. руб. 8 апреля Верховный суд Башкирии оставил штраф в силе. Оба протокола, по данным „Ъ“, защита медиа-менеджера намерена оспорить в кассационной инстанции.

По мнению одного из адвокатов госпожи Рахимовой Ильнура Салимьянова, действия Арслана Нигаматьянова могут преследовать личную месть. «Несколько лет назад Рауфа Гареевна выиграла у него суд о клевете за публикации в блоге. Я считаю, что это личная месть Арслана Нигаматьянова»,— рассказал господин Салимьянов «Ъ», имея в виду, очевидно, решение Демского райсуда Уфы, в июле 2022 года частично удовлетворившего требования издателя «Пруфов» в гражданском споре о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Получить комментарии у Арслана Нигаматьянова вчера не удалось.

Рауфа Рахимова заявила „Ъ“, что «обязательно» будет оспаривать решение суда.

Идэль Гумеров