Министр спорта РФ Дегтярев высказался за возвращение продажи пива на стадионах

Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал идею о возвращении продажи пива на стадионах. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. <...> Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов, но эта межведомственная работа и диалог идут вяло», — сказал господин Дегтярев.

В октябре 2024 года генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов выступил за идею о возвращении пива на стадионы, пояснив, что продажа алкогольного напитка положительно повлияет на экономику клубов. Также сообщалось, что предложение о снятии запрета на реализацию пива поддержали Минфин РФ и комитет Государственной думы по физической культуре и спорту.

Запрет на продажу пива на российских стадионах введен 1 января 2005 года. Его снимали лишь во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Евро-2020.

Таисия Орлова