Роспотребнадзор подтвердил безопасность пляжей и воды в Сочи

Пляжи и морская вода в Сочи признаны безопасными для купания. По данным Роспотребнадзора, на территории города не выявлено отклонений по качеству воздуха, воды и песка. Аналогичная ситуация зафиксирована и на других курортах черноморского побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Ведомство также подтвердило стабильную санитарно-гигиеническую обстановку в Туапсинском округе, включая Новомихайловское, Джубгское и Небугское поселения, а также в Геленджике, в том числе в Дивноморском и Архипо-Осиповском округе. В Новороссийске, на территории Республики Крым и в Севастополе ситуация оценивается аналогично: превышений по ключевым параметрам не выявлено.

Мониторинг охватывал морскую воду, песчаные покрытия, атмосферный воздух, а также питьевую воду и рыбу. По данным Роспотребнадзора, в лабораториях региона было проведено свыше 52 тыс. исследований, отобрано около 17 тыс. проб, в том числе по четырем показателям качества морепродуктов. Нарушений, связанных с чрезвычайными ситуациями, зафиксировано не было.

В то же время в Анапе и Темрюкском районе отдельные пляжи остаются под усиленным наблюдением. В этих зонах периодически фиксируются отклонения от нормативов в пробах морской воды, отобранных в рамках плановых проверок с февраля по апрель 2025 года.

Как уточнили в ведомстве, специалисты продолжат мониторинг экологической ситуации на курортах региона, включая акватории, пляжи и продукцию морского промысла.

Мария Удовик