По итогам 2024 года общий объем поддерживаемого экспорта составил $13,1 млн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий объем поддерживаемого экспорта Чувашии за 2024 год составил $13,1 млн

Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ Общий объем поддерживаемого экспорта Чувашии за 2024 год составил $13,1 млн

Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ

Число малых и средних предприятий, участвующих в экспорте, выросло на 20%.

Центр поддержки экспорта Чувашской Республики оказал помощь более чем 500 предпринимателям, увеличив объемы консультационных и финансовых услуг в 2,6 раза.

Также глава региона сказал, что в Послании Госсовету обозначил задачу создать механизм «экспортного кешбэка», который позволит вернуть 5% от суммы экспортного контракта, заключенного в 2025 году.

«У нас есть четкие цели: к 2030 году увеличить количество стран-экспортеров с 54 до 70 с ростом экспорта на 70%», — сообщил господин Николаев.

Артём Дергунов