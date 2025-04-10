ФССП конфисковала активы пяти алкогольных компаний, финансировавших ВСУ

Приставы главного межрегионального управления ФССП передали государству акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод. Активы принадлежали украинским предпринимателям, которые спонсировали ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Среди бизнесменов указаны Наталья Бондарева (признана экстремистом), Святослав Нечитайло (признан экстремистом) и управляющий их активами в России Юрий Мокляк (признан экстремистом).

В рамках исполнения судебного решения были переданы в доход государства:

порядка 60 тыс. акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод»,

100 % долей в уставных капиталах ООО «Национальные алкогольные традиции»,

ООО «Бизнес Групп»,

ООО «Южные алкогольные традиции»,

ООО «Алкогольные традиции Крыма»

В мае прошлого года приставы арестовали семь юрлиц, которые ранее были связаны с основателем холдинга Global Spirits Евгением Черняком. Global Spirits владеет брендом водки «Хортиця». В России украинского бизнесмена также обвиняли в финансировании ВСУ, на Украине, напротив,— в пособничестве РФ.