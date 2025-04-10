Журнал Weekend запустил myweekend.ru

Журнал Weekend объявляет о запуске сайта myweekend.ru. Теперь новости, анонсы, обзоры, интервью и лонгриды на культурные и околокультурные темы, а также самое актуальное и интересное из всех сфер стиля жизни читайте и смотрите на myweekend.ru.

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Weekend издается с 2000 года. До настоящего момента у него был раздел на kommersant.ru — сейчас пришло время для собственного портала. Тут удобнее оставаться в гуще событий и проще ориентироваться в них. А редакция будет готовить и выпускать еще больше материалов в разнообразных формах и форматах.

Добавляйте myweekend.ru в «Избранное», и у вас всегда будет возможность составить увлекательные планы на выходные и отпуск, получить свежий взгляд на резонансные темы из области искусства и культуры, узнать о тенденциях в моде и дизайне, театральных и сериальных новинках. И просто дать себе минуту отдыха в любой момент — для интересного чтения.

Команда Weekend