Дональд Трамп сделал «американский душ снова великим»

Президент США подписал указ об отмене ограничений, касающихся давления воды в душе. Как сообщается в пояснительной записке на сайте Белого дома, этот шаг положит конец «войне Обамы—Байдена с давлением воды и сделает души Америки снова великими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Ограничения давления воды в душе в целях экономии были введены при президенте Бараке Обаме. С тех пор были разрешены только такие душевые лейки, которые пропускали около 11 л воды в минуту. Дональд Трамп еще в свой первый президентский срок жаловался на слабый напор воды в душе, раковине и туалете и утверждал, что экономии не получается, так как людям приходится смывать воду в унитазе по 10–15 раз из-за слабого напора. Теперь господин Трамп добрался до решения этой проблемы.

«Что касается меня, я люблю принимать душ основательно, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах,— заявил президент, подписывая указ.— А то мне приходится стоять под душем минут 15 только для того, чтобы хотя бы намочить волосы. Вода течет так: кап, кап, кап. Это же просто смешно». Этим же указом отменяются ограничения на использование воды для унитазов, стиральных и посудомоечных машин.

Алена Миклашевская