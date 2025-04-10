В Госдуме предложили уведомлять на сайтах знакомств о судимости пользователей

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили создать на сайтах знакомств пометку, предупреждающую пользователей о наличии у собеседника непогашенной судимости. Такое обращение депутаты направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. Оно есть в распоряжении «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера»,— отмечают депутаты. Они пояснили, что речь идет о судимостях за домашнее насилие, изнасилование, кражу, мошенничество и педофилию.

Авторы обращения предложили МВД создать специальный реестр лиц с непогашенными судимостями за преступления, совершенные в отношении супругов и сожителей, а затем интегрировать его в онлайн-платформы для знакомств.

Полина Мотызлевская