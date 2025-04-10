Башкирский троллейбусный завод выкупил 2,7% акций УТТЗ за 5,4 млн рублей

Конкурсный управляющий МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Айдар Газдалетдинов продал Башкирскому троллейбусному заводу долю в 2,7% акций в Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Договор о купле-продаже имущества МУЭТ, заключенный 4 апреля, опубликован на Федресурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

30 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за штуку оценены в 5,4 млн руб.

МУЭТ банкротится с 2017 года, в 2020 году началось конкурсное производство. С 2023 года мэрия Уфы добивается передачи социально-значимого имущества банкрота (подвижного состава, депо, контактных сетей и других объектов) муниципальному Управлению инфраструктурой транспорта. По решению Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, за полученные активы администрация должна заплатить в конкурсную массу МУЭТ 984 млн руб.

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» зарегистрировано в 2015. На момент учреждения 30% уставного капитала УТТЗ принадлежало МУЭТ, 25% — Башкирскому троллейбусному заводу. Предприятие производит троллейбусы, электробусы и трамваи. В числе заказчиков — мэрия Уфы, минтранс Башкирии, минтранс Чувашии, министерство цифрового развития и связи Пензенской области и другие. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка УТТЗ составила 9, 5 млрд руб., чистая прибыль — 176 млн руб.

ООО «Башкирский троллейбусный завод» зарегистрировано в 2013 году. Учредителем предприятия с уставным капиталом 100 тыс. руб. является гендиректор УТТЗ Денис Рассадников. По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль компании составила 22 млн руб. при выручке 120 млн руб.

Идэль Гумеров