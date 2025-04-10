Сезон ежедневной разводки мостов стартовал в Петербурге

В Петербурге с началом навигации стартовал сезон регулярной разводки мостов через Неву. В ночь с 9 на 10 апреля свои пролеты поднял Дворцовый мост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Как уточнили в СПб ГБУ «Мостотрест», навигация по Неве и Малой Невке продлится с 10 апреля по 30 ноября, по Большой Невке — с 20 апреля по 15 ноября. Мосты будут разводить ежедневно, за исключением праздничных ночей: 1-2 и 9-10 мая, 12-13 июня и 4-5 ноября.

Помимо этого, разводка традиционно отменяется при сильном ветре, морозе или подъеме уровня воды в акватории Невы, напомнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до официального старта навигации в Петербурге в течение нескольких недель проводилась технологическая разводка мостов.

Андрей Цедрик