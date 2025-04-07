В ночь на 8 апреля в Петербурге состоится технологическая разводка пяти мостов

В Петербурге в ночь на 8 апреля разведут пять переправ: мост Александра Невского, Литейный, Троицкий, Биржевой и Сампсониевский мосты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Мост Александра Невского будет разведен с 02:20 до 05:10, Литейный мост — с 01:40 до 04:45, Троицкий — с 01:20 до 04:50, Биржевой — с 02:00 до 04:55, Сампсониевский — с 01:30 до 04:30. В пресс-службе учреждения также напомнили, что разводка и наводка переправ будет осуществляться в рамках указанных промежутков, однако время может сдвигаться.

«При наличии изменений в графике информация о них также будет публиковаться в соцсетях, на нашем сайте и в приложении»,— предупредили в «Мостотресте».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два моста через Фонтанку и две набережные отремонтируют за 10 млн рублей.

Дарья Астанина