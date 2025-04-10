ВС отменил решение о возврате государству территории бывшего Комбайнового завода

Верховный суд РФ отменил решение арбитражного суда Красноярского края о возврате в собственность государства земельных участков на территории бывшего комбайнового завода, следует из материалов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В удовлетворении иска прокурора Красноярского края в лице межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва к ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский» отказать»,— говорится в определении суда.

Решение о возврате в собственность РФ 57 земельных участков строительной компании «Сибиряк» по требованию прокуратуры Красноярского края арбитраж принял в ноябре 2023 года. В мае и августе 2024 года Третий арбитражный апелляционный суд Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставили решения суда в силе. Спорные участки в центральной части Красноярска компания приобрела в 2017 году в рамках банкротства Красноярского завода комбайнов (КЗК). На этой территории «Сибиряк» строит жилой микрорайон «Новоостровский».

По оценкам ведомства, территория завода является федеральной собственностью. Однако муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее без согласия правообладателя. Нарушения были допущены при приватизации земли заводом.

В прокуратуре тогда же сообщали, что застройщику было предложено рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения, предусматривающего право ответчиков на продолжение строительства микрорайона при условии возведения за свой счет двух школ и двух детских садов. Однако застройщики от этого предложения отказались.

Лолита Белова