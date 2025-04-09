Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим проект. Пока только вот это»,— сказал заместитель министра (цитата по «РИА Новости»).

Подробности проекта Иван Чебесков не раскрыл. Он уточнил, что проект будет согласован с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэнерго. Правкомиссия, по словам господина Чебескова, не меняет условия по выходу иностранного бизнеса из РФ.

2 апреля господин Чебесков сообщил об ожидаемом росте иностранных инвестиций в российский фондовый рынок после ослабления санкций. По его мнению, это будут как зарубежные деньги, так и накопления богатых россиян, которые раньше хранились за пределами страны.

Екатерина Отрашкевич